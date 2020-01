Český tým Topforex-Lapierre povýšil mezi profesionálními stájemi cyklistů

Změna by měla týmu umožnit start na kvalitnějších závodech, například Kolem Slovenska nebo Czech Tour. Zároveň bude i impulzem k rozšíření momentálně třináctičlenného jezdeckého kádru. V sestavě by se postupně kromě Čechů a Slováků mohli objevit rovněž cyklisté dalších zemí.

České profesionální cyklistické týmy sezona 2020 World Tour (1. divize): 0 Pro Continental (2. divize): 0 (v minulosti pouze dnešní Elkov působil v letech 2008-2009 jako druhodivizní) Continental (3. divize): 4 Elkov-Kasper

Sparta Praha

Tufo - Pardus Prostějov

Topforex-Lapierre

Pod šéfem stáje Radimem Kijevským bude v roli jednoho ze dvou sportovních ředitelů nadále působit zkušený profesionál Pavel Padrnos, jehož parťákem se tentokrát stane Petr Kaltofen.

Své angažmá u stáje totiž musel ukončit René Andrle, který ještě loni rozděloval v roli sportovního ředitele svoji pozornost mezi izraelský druhodivizní tým Israel Cycling Academy a právě Topforex Lapierre.

Po fúzi s ruskou Kaťušou se nyní izraelská stáj posunula do elitního společenství týmů World Tour a pravidla UCI už Andrlemu nedovolují, aby současně působil coby sportovní ředitel u jiné stáje.

S izraelskou stájí tedy bude objíždět prestižní světové podniky včetně Gira i Vuelty, naopak Topforexu se pokusí pomáhat pouze v roli konzultanta. Například i tím, že bude v předních týmech shánět stáže pro talentované mladíky z týmu.

„Český tým tím dostává unikátní příležitost vysílat své jezdce na testování. Je to jedinečná možnost, která v našich končinách nemá příliš obdobu. Pro Topforex-Lapierre to je výhoda i v tom, že se k nim bude hrnout více mladých závodníků,“ předpověděl Andrle.

Při pohledu do budoucna zároveň doufá, že jezdci Topforexu budou přestupovat přinejmenším do farmářských týmů prvodivizních stájí.

Kapitánem Topforex-Lapierre bude v nadcházející sezoně ten nejstarší a nejzkušenější z jezdců na soupisce, třiadvacetiletý Jiří Petruš.

Mezi třinácti závodníky je v sestavě šest nových jmen.

Devatenáctiletý František Honsa, který přišel ze Sparty Praha, by měl být vrchařem do koncovek závodů. Jakub Bouček se může pochlubit 9. místem v juniorském klání posledního mistrovství světa v Yorkshiru. Richard Haberman se může prosadit ve spurtech. Marek Gajdula přichází z akademie Petera Sagana. A je zde také Jakub Ťoupalík, mladší bratr Adama Ťoupalíka, jenž od jara přesedlá z cyklokrosového na silniční kolo.

„Chceme, aby se kluci naučili závodit a uměli i tvořit závody,“ podotkl sportovní ředitel Kaltofen.

Podpory by se šéf týmu Radim Kijevský rád dočkal i od cyklistického svazu.

„Nikdy jsme žádné státní peníze nedostali, nikdy až do letoška neměl náš tým ani podporu svazu, byť po změnách ve vedení svazu se to snad změní. Není to o tom, že by nám měli dávat nějaké peníze, ale o pomoci se zajištěním startů na závodech.“