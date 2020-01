Na domácím šampionátu cyklokrosařů nepojede ani Štybar, ani Nash

„Šance byla, byť u Katky jen malá. Strávila tady kvůli Světovému poháru měsíc a týden v Evropě, ale potřebovala se vrátit do USA, kde má svůj program a povinnosti. Takže na mistrovství republiky to nepřipadalo v úvahu. Vrátí se ale stoprocentně na konec sezony,“ řekl reprezentační kouč Petr Dlask na tiskové konferenci v Praze.

„Štybyho jsem lákal už do Uničova v polovině prosince, ale protože trochu změnil strategii závodního programu před klasikami, odlétá už 19. ledna do Argentiny. Již včera odletěl do Calpe, kde potřebuje dělat finální přípravu, vrací se pak 15. ledna, hned potom míří do Jižní Ameriky,“ uvedl Dlask.

Dvaačtyřicetiletá Nash je momentálně ve Světovém poháru po sedmi z devíti závodů o jediný bod druhá. Štybar zasáhl do několika cyklokrosových závodů, aby si zpestřil přípravu. Loni na republikovém šampionátu na Holých Vrších dojel čtvrtý.