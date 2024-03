Stošek a Vakoč začali na Cape Epic patnáctým místem, vedou Schurter s Finim

„Dobře jsme si rozvrhli síly, s výkonem jsem spokojený. Jsem rád, že jsme to zvládli bez defektů ve sjezdu. Nebylo tam vůbec vidět, hrozně se prášilo. Bylo to nebezpečné, takže jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ řekl České televizi Stošek. Předloni dlouho mířil ve dvojici s Němcem Andreasem Seewaldem za vítězstvím v závodě, ale v poslední etapě o první místo přišli.

Trojnásobný vítěz Cape Epic a olympijský šampion z Londýna 2012 Jaroslav Kulhavý s Filipem Adelem dnes dojeli na 21. pozici s mankem 6:16 minuty.

„Umístění pro nás dneska není zásadní, spíš časové rozestupy na první desítku. Není to nic, co by se nedalo smazat v dalších dnech. Myslím, že se mi zítra pojede líp, dneska jsem se nemohl rozdýchat,“ řekl Kulhavý České televizi.

„V dlouhých sjezdech jsme vždycky chytli nějakou dvojici před náma, takže jsme tam nic moc nenajeli. Ale myslím, že to byl takový standard,“ uvedl bývalý mistr světa v cross country.

Schurter, který má ve sbírce kompletní sadu olympijských medailí a deset titulů mistra světa, usiluje v JAR o třetí triumf. Sedmatřicetiletý Švýcar ovládl Cape Epic v roce 2017 a o dva roky později. Kromě Kulhavého, který slavil v letech 2013, 2015 a 2018, vyhrál z českých bikerů proslulý podnik ještě Kristian Hynek před deseti lety.

Závod vyvrcholí za týden ve Stellenboschi.