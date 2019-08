Cink po pádu nedokončil závod Světového poháru bikerů v Itálii

Závod SP v cross country horských kol ve Val di Sole Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:20:47, 2. Flückiger -18, 3. Schurter (oba Švýc.) -53, 4. Avancini (Braz.) -1:46, 5. Braidot (It.) -2:01, 6. Vader (Niz.) -2:42, ...41. Škarnitzl -7:09, 63. Kulhavý -10:22, 69. Kobes -11:26, 85. Paprstka -1 kolo, Vastl, Vobecký, Cink (všichni ČR) všichni nedokončili.

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Schurter 1390, 2. M. van der Poel 1274, 3. Avancini 1165, 4. Flückiger 1143, 5. Sarrou (Fr.) 813, 6. Kerschbaumer (It.) 802, ...8. Cink 630, 32. Škarnitzl 290, 46. Vastl 147. Ženy: 1. Ferrandová-Prévotová (Fr.) 1:21:59, 2. Neffová (Švýc.) -1, 3. Rissvedsová (Švéd.) -1:01, 4. Bělomojná (Ukr.) -1:29, 5. Tauberová (Niz.) -1:56, 6. Woodruffová (USA) -2:44, ...20. Čábelická -5:52, 50. Štěpánová -12:58, 61. Ježková, 69. Veselá (všechny ČR) obě -2 kola. Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Neffová 1415, 2. Courtneyová (USA) 1382, 3. Terpstraová (Niz.) 950, 4. Ferrandová-Prévotová 940, 5. Tauberová 805, 6. Freiová (Švýc.) 805, ...19. Čábelická 452, 44. Štěpánová 162. Muži do 23 let: 1. Dascalu (Rum.) 1:23:10, 2. Colombo (Švýc.) -4, 3. Cullell (Šp.) -51, ...39. Průdek -7:16, 70. Zadák -11:06, 73. Tomášek -11:49, 77. Jirouš -13:01, Jelínek (všichni ČR) nedokončil.

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Dascalu 430. Ženy do 23 let: 1. Eiblová (Něm.) 1:07:05, 2. Richardsová (Brit.) -42, 3. Stiggerová (Rak.) -1:19, ...13. Sásková -6:14, 19. Czeczinkarová -7:27, 25. Tvarůžková (všechny ČR) -8:42.

Průběžné pořadí (po 5 ze 7 závodů): 1. Eiblová 410, ...17. Sásková 45, 27. Czeczinkarová 11, 39. Neumanová (ČR) 4, 44. Tvarůžková 1.