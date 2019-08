Čábelická si v Lenzerheide vyjela životní maximum ve Světovém poháru

Ženy: 1. Rissvedsová (Švéd.) 1:21:09, 2. Terpstraová (Niz.) -25, 3. Ferrandová-Prévotová (Fr.) -1:19, 4. Freiová (Švýc.) -2:03, 5. Pendrelová (Kan.) -2:12, 6. McConnellová (Austr.) -2:16, ...12. Čábelická -4:46, 50. Štěpánová (obě ČR) -12:32.

Průběžné pořadí (po 6 ze 7 závodů): 1. Neffová (Švýc.) 1625, 2. Courtneyová (USA) 1552, 3. Ferrandová-Prévotová 1225, 4. Terpstraová 1210, 5. McConnellová 992, 6. Freiová 984, ...17. Čábelická 577, 45. Štěpánová 180.

Ženy do 23 let: 1. Bertaová (It.) 1:09:29, 2. Eiblová (Něm.) -25, 3. Battenová (USA) -1:09, ...14. Sásková (ČR) -5:40.

Průběžné pořadí (po 6 ze 7 závodů): 1. Eiblová 480, ...14. Sásková 59, 29. Czeczinkarová 11, 43. Neumanová 4, 48. Tvarůžková (všechny ČR) 1.