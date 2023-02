Mikyskův zlom: V lednu jsem se cítil na nic a pak se to zničehonic zvedlo

Češi a hromadný závod Jakub Štvrtecký (22.): „Na střelnici mi docela znepříjemňovala práci mokrá zbraň, ale šest ran mimo je prostě moc, s tím jsem se měl vypořádat líp. Naopak jedenáctý běžecký čas je o.k. Už jsem byl trochu i psychicky unavený a nebyla tam na střelnici ta stoprocentní soustředěnost jako při štafetě, i když jsem dělal, co jsem měl.“ Michal Krčmář (27.): „Nevím, jestli za to mohlo emocionální vypětí ze štafety, ale připadal jsem si už bez energie na trati a bez koncentrace na střelnici. Bylo to dnes ode mě takové nijaké, už jsem byl prázdný. Ale měl jsem tu dobré závody, dvě štafety, vytrvalostní (osmý), ani 14. místo ze sprintu nebylo špatné. Přece jen, nějakou dobu se mi na vrcholné akci nepovedlo být do desítky, tady ano.“