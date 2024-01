Našla sílu, o které ani nevěděla. Hodně jsem brečela, líčila opět usměvavá Davidová

19 700 diváků přišlo v neděli sledovat vyvrcholení zastávky Světového poháru v německém biatlonovém svatostánku – Chiemgau Areně.

A zaplněné tribuny u střelnice i podél trati viděly strhující souboj o pohárové vítězství ve stíhacím závodě mezi Igrid Landmark Tandrevoldovou a Lisou Vittozziovou.

Také ale viděly jeden famózní návrat.

Davidová od začátku sezony v Östersundu hledala střeleckou pohodu, ani ve sprintech nedokázala nulovat a po Novém roce se navíc ve výsledcích přesunula až k páté desítce.

Pak navíc přijela do Ruhpoldingu, kde jí profil místních tratí vůbec nesedí a necítila se na nich dobře ani tentokrát. Až do nedělního stíhacího závodu.

Na lyžích předváděla možná nejlepší představení z celé sezony a co se týče času samotné stíhačky, byla nejrychlejší ze všech. Cestu ji nezkomplikovalo ani dvacet terčů, které čekaly na střelnici. Po působení Davidové všechny zbělaly, a i díky tomu se mohla v cíli radovat z 11. místa.

Co vám běželo hlavou, když jste absolvovala jednu čistou položku za druhou?

Jen jsem se usmívala a byla jsem šťastná, že ta střelba takhle dopadla. Ani mi nešlo o to, že to byly čtyři nuly, ale že jsem zvládla udělat práci, tak jak jsem chtěla. To bylo na tom nejlepší.

Co bylo klíčové pro bezchybnou střelbu?

Popravdě ani nevím. Neměla jsem pocit, že bych v předchozích závodech dělala práci špatně, ale neodráželo se to na celkových výsledcích, což pro mě jako netrpělivého člověka bylo strašně těžké akceptovat. Dneska si všechno sedlo. Dobře se mi jelo, měla jsem fajn lyže. Všechno spolu souvisí.

Markéta Davidová během stíhacího závodu v Ruhpoldingu.

Máte čtvrtý nejrychlejší běžecký čas, přestože vám místní profil nesedí.

Ráda to tady opravu nemám. Nevím, čím to bylo. Našla jsem vnitřní sílu, kterou jsem ani nevěděla, že mám, a prostě jsem zabojovala.

Jak jste se naladila na takový výkon?

Hodně jsem brečela. Snažila jsem se to řešit s lidmi kolem mě, kteří se mi snaží pomoct a já si toho opravdu moc vážím.

Do cíle jste dorazila hned za desátou Norkou Knottenovou. Věděla jste, že je nejlepší desítka tak blízko?

Viděla jsem před sebou celý vláček, který byl podle mě o šesté místo. Bylo nás tam hodně, ale já vím, že poslední kola nejsou mojí silnou stránkou. Tak jsem se spíš snažila, aby mě nedojely ostatní, protože za mnou byly holky docela blízko. Pak jsem se i snažila Norku předjet, ale už mi chyběly síly.

Když jste se dnes probudila, na jaký výsledek jste si ze 46. místa myslela?

Hrozně jsem si přála mít body, abych se alespoň o těch šest míst posunula. Ale samozřejmě když se ve stíhačce posouváte o víc míst, tak se nezlobíte.

Takový výsledek je určitě i velkým povzbuzením směrem k Novému Městu.

Zatím žiju den ode dne. Nevím, co mě zase sejme. Jsem opatrná. Spíš se soustředím na to, co bude zítra, za týden, a ne na mistrovství světa. Neměla jsem dobrý vstup do sezony, takže se snažím na takové věci nemyslet, protože nevím, jak nakonec dopadnou.