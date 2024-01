Díky mrazům o starost méně. V Novém Městě mají podle organizátorů vyhráno

Organizačnímu týmu přeje vlna mrazů, díky níž už mají dostatečné množství sněhu. Nehrozí tak scénář „Oberhof“, kde si před týdnem závodníci stěžovali na bídné sněhové podmínky.

„Kdyby se neochladilo, měli jsme připravenou variantu B. Na tratě jsme naváželi i sníh ze zásobníku z minulého roku, který posloužil jako základ tratí. Při oteplení to samozřejmě trošku odtálo, ale teď je vyhráno,“ hlásí Tomáš Procházka, jenž má ve Vysočina Areně na starosti zasněžování a přípravu tratí.

Organizátoři tak díky spuštěným dělům nemusejí zdlouhavě navážet sníh na všechny tratě tatrovkami.

Tomáš Procházka coby hlavní rolbař ve čtvrtek odpoledne znovu sedl za knipl mašiny s výkonem 400 koní. „Už je to babička, rok výroby 2007, ale udělá kus práce,“ chválí silný stroj s motorem Mercedes. Sportovní klub stále čeká na novou rolbu, která by měla dorazit ještě před šampionátem.

Dvanáct děl, šest lidí

Od neděle jely naplno sněžné kanony na stadionu, kde už jsou nafoukané kopce sněhu čekající na rozhrnutí, i některá místa na trati. „V akci jsme měli dvanáct děl a šest lidí, kteří se střídají ve směnách na obsluze děl a techniky,“ vysvětluje Procházka.

Ve čtvrtek už stříkala sníh hlavně děla v zásobníku. „Dosněžujeme ještě kritická místa na trati, kde nám to odtálo. Je to otázka dvou tří dnů a máme – co se týká sněhu – hotovo,“ doplnil.

Ve Vysočina Areně už roste konstrukce pro obří obrazovku vedle střelnice.

Teď nastává čas těžké techniky. Rolbaři musejí při rozhrnování sněhu držet určitý standard — šířku osm metrů ve stoupání, ve sjezdech stačí šest.

První oficiální tréninky jsou na programu 5. února. „Po domluvě s ředitelem tratí Vlastimilem Jakešem musíme mít všechno nachystané 2. února,“ zmiňuje Procházka den D. Pak ještě přijde na řadu kontrola ze strany Mezinárodní biatlonové unie (IBU) „To už doladíme náklony zatáček, maximálně uděláme nějaké rozšíření, které určí technický delegát. Ale to už jsou jen kosmetické věci,“ poukazuje rolbař.

Trať povede přes zásobník

Ve Vysočina Areně pracuje sedm let, teď ale chystá jednu úplnou novinku. „Nejdelší čtyřkilometrový okruh, který se jede při vytrvalostním závodu mužů, povedeme přes zásobník sněhu,“ překvapuje.

„Je to docela dost práce, ale za tu srandu to stojí. Strašně se na to těším, protože jsem to předtím ještě nikdy nedělal. Bez mrazivých dní by to nešlo, v zásobníku zbylo po navezení tratí jen 15 až 20 procent zásob,“ zmínil při rozhrnování obří haldy na louce zvané Gregorka.

Pracuje se však i v samotné aréně. Tam si organizátoři nejvíc oddechli už v listopadu po dokončení modernizace areálu. Jeho součástí už je i pevná tribuna E se zázemím a mazacími buňkami pro týmy, ubytováním pro sportovce, nechybí ani toalety. Kolem tratí už je instalované nové úsporné LED osvětlení.

V aréně aktuálně roste dvoupatrový VIP stan nebo konstrukce na obří obrazovku vedle střelnice.