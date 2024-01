V Dobřanech bruslily stovky lidí, řeka vytvořila obří přírodní kluziště

V sobotu po poledni se to u odbočky z mostu na zamrzlé louky hemžilo desítkami aut. Zatímco promrzlí bruslaři odjížděli už pryč, další sportovně naladění lidé přijížděli a hledali místo na zaparkování.

Na louce museli dávat pozor na zamrzlé krtince, aby na některý nenajeli a výlet za sportem se jim neplánovaně neprodražil. I když jsme v jednu chvíli napočítali na louce kolem padesáti zaparkovaných vozidel, míst pro další bylo pořád dost. A poznávací značky nepatřily jen místním a dalších Západočechům, ale řada aut měla například pražskou SPZ.

„Ráno jsem jel z Vejprnic na kole a koukal jsem, co to tu je. Jakmile jsem se vrátil domů, zavolal jsem známým do Prahy, ať přijedou, že si zabruslíme. A jsme tu,“ přiznal se při nazouvání bruslí pan Pavel z Vejprnic. Postavit se na brusle se chystal po dlouhých deseti letech a vzal s sebou na výlet i manželku. A jeho kamarádi z Prahy dorazili také.

I když teploměr ukazoval jeden stupeň pod nulou, pocitově bylo mnohem chladněji. Mohl za to studený vítr, který ani na vteřinu nepřestal foukat. To ale nikoho z přijíždějících neodradilo.

„Jsme z Tábora a přijeli jsme do Plzně za známými. Manžel si někde přečetl o téhle možnosti zabruslit si na přírodním ledu, tak jsme toho využili. Přemýšleli jsme, že takovou příležitost jsme měli naposledy před sedmi roky,“ spočítala čtyřnásobná maminka Veronika Ernest Malechová, která na ledovou plochu vyslala všechny své ratolesti. O nejmenšího potomka v kočárku se střídala s ostatními.

Většina návštěvníků se přezula do bruslí, někteří se po ledu snažili klouzat v zimní obuvi, což bylo podstatně složitější. Rodiče vozily své nejmenší děti na sáňkách či bobech, kluci hráli hokej, někdo se jen tak projížděl. Někteří přišli vybavení židličkami, aby se mohli pohodlně přezout. Jako například jeden z bruslařů, který si donesl plážovou židli.

Na místě jsme potkali také starostu Dobřan Martina Sobotku. „Před dvaceti lety bylo poměrně normální, že se voda z řeky vylila a bruslilo se. Letos je to spíše výjimka. Nastaly ideální podmínky – nebyl sníh, dost mrzlo a vody bylo tak akorát, že zamrzla. Tady ta plocha je nejlépe přístupná, ale bruslit se může v podstatě na obou stranách Radbuzy. Voda je rozlitá od Dobřan po Vstiš. Je přeci hezké, když se stanou takové spontánní věci a lidi sem přijdou,“ připustil starosta.

Ten s úsměvem dodal, že jakmile se o možnosti zabruslit si bezplatně a bezpečně, protože tady nehrozí, že by někdo ledem propadl, se do Dobřan začaly sjíždět davy lidí. „Dokonce mi volal stánkař a ptal, jestli by si tady mohl rozložit stánek,“ smál se první muž Dobřan.