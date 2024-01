Trápení nekončí. Davidová: Složitá cesta, kterou si musím projít

Třikrát na ten proklatý terč zamířila, třikrát ho netrefila. Až napočtvrté se to ve středu Markétě Davidové ve štafetě v Ruhpoldingu povedlo. Radost? Pramalá.

Na trati ztratila půlminutu na nejrychlejší, k tomu měla třetí nejpomalejší střelbu.

Jasně, vyhnula se trestnému kolu, kterým skončilo její pálení vestoje v neděli Oberhofu, o návratu na pozitivní vlnu se ale mluvit nedá. Do mistrovství světa v Novém Městě na Moravě zbývá měsíc a největší česká hvězda stále nenalézá recept na výkonnostní trápení.

Do kamery České televize dokonce po závodě pronesla: „Od včerejška mám v hlavě tolik věcí, že jsem ráda, že jsem ten závod vůbec zvládla.“

Co tím myslela, zůstalo tajemstvím. Víc své trápení zatím rozvádět nechce.

Přitom nezačala špatně.

Na třetím úseku se rychle dotáhla na sedmou Rakušanku Juppeovou a ležku zvládla čistě.

Společně tak přijely i na položku vestoje, jenže zatímco Juppeová dál pokračovala bez zaváhání, Davidové zůstal jeden terč černý.

A zbělat se mu nechtělo. Na jeho sestřelení spotřebovala všechny tři náhradní náboje.

POSLEDNÍ PŘEDÁVKA. Jessica Jislová přebírá štafetu od Markéty Davidové.

„Měla bych to dobít a jet, ale asi zafungoval strach z předešlých závodů a úplně jsem se rozklepala,“ popisovala pak pro iDNES.cz kritické chvíle.

Devátá žena předešlé sezony Světového poháru v této zimě tápe. Nemůže spolehnout na střelbu, navíc o něco pomaleji běhá. A nedaří se ani ve štafetách, ve kterých byla dříve oporou.

Na trestné kolo po střelbě vleže putovala v Östersundu i Hochfilzenu, v Oberhofu nezvládla stojku. Z tohohle hlediska by tak středeční závod mohl být považován za malý, ale významný úspěch.

„Asi budu nucena si na dnešku najít něco pozitivního,“ zasmála se hořce. „Je to cesta, kterou si musím projít, a snažím se z toho nějak vyhrabat. Do dalších závodů si zkusím ještě víc vyčistit hlavu. Trošku opustit biatlon, přečíst knížku, kouknout na seriál…“

Trápení své svěřenkyně sleduje a snaží se řešit i trenér žen Egil Gjelland: „Probírali jsme spolu, jak by mohla problém se střelbou vyřešit, ale je ve velmi obtížné situaci. Když jste dole, nahoru se dostává strašně těžko.“

Davidová přitom má v této sezoně i výsledky, které by jí mohly psychicky pomoci. Před Vánoci zajela ve švýcarském Lenzerheide všechny tři individuální závody do nejlepší dvacítky, ze dvaceti terčů ve stíhačce minula jen jeden a doběhla devátá. Do týmových závodů zase může čerpat sebevědomí z výkonu ve smíšené štafetě na úvod sezony, kde za svůj úsek stáhla osmnáct sekund ztráty a dostala Česko do kontaktu s čelem závodu.

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

„Některé starty se Markétě povedou, ale jiné jsou totální katastrofa. Špatné závody bolí mnohem víc, než jak mohou potěšit ty dobré,“ přidal svůj pohled Gjelland. „Je těžké něco řešit, když si nejsme jistí, v čem ten problém vězí. A když je tolik závodů, ve kterých biatlonista selže, těžko pak vidí věci jasně, naopak začne tvořit další chyby. A protože spolu vše souvisí, jede se jí hůř i na trati.“

S nejistou střelbou vestoje bojovala v sezoně i Tereza Voborníková, třeba v Oberhofu při sprintu minula vestoje hned třikrát.

„Nebylo to větrem, šlo spíš o psychiku, potřebuju se vestoje srovnat,“ věděla před štafetou. V té si pak počínala velmi solidně a obávanou stojku zvládla za 22 sekund bez zaváhání.

„V první řadě mě před závodem uklidnilo, že je úplné bezvětří, takže se nemám čeho bát,“ líčila pozadí svého zlepšení. „Stojku jsem vždy vnímala jako svou silnější stránku, teď je to přesně naopak. Odstřílím ležku a začnu se nervovat, co bude vestoje. Ale tentokrát jsem si řekla, že už chci udělat sama sobě radost.“

Třeba i od mladší krajanky se může Davidová při své cestě zpět na vrchol inspirovat: musí dělat radost hlavně sama sobě.