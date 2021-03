Biatlon se vrací do Nového Města. Tam, kde začala covidová omezení

Covid je tu stále.

Ale mnohé je jinak.

„Loni se Češi báli, že sportovci a fanoušci z ciziny k nám koronavirus přivezou,“ říká Jiří Hamza, šéf organizačního výboru. „Letos je šance, že by lidé z neustále testované biatlonové karavany někoho u nás nakazili, takřka nulová. Zato musím od jiných výprav poslouchat, že se k nám kvůli epidemiologické situaci v Česku bojí přijet.“

První muž českého biatlonu Jiří Hamza v Novém Městě

Prvního března 2020, čtyři dny před zahájením Světového poháru, byly v Česku prokázány první tři případy covidu.

O den později Bezpečnostní rada státu zakázala diváckou účast v Novém Městě. Na rozdíl od fotbalového derby Slavia–Sparta, na které ve stejném týdnu dorazilo 19 tisíc diváků, nebo hokejové extraligy.

Tehdy se ještě biatlonisté divili: Je to opravdu nutné?

Vzápětí okolo Vysočina Arény vyrostly 4,5 kilometru dlouhé zátarasy, za něž byl fanouškům vstup zapovězen. Německá mistryně světa Denise Herrmannová se po příjezdu do areálu rozhlédla a pronesla: „Úžasná a tak hlasitá atmosféra dělala Nové Město pokaždé speciálním místem. Zato tentokrát to bude závod duchů.“

V předchozích letech sem chodilo denně více než 30 tisíc diváků. A najednou... nikdo. Drahá výstavba impozantního věnce tribun a zázemí pro fanoušky, to vše najednou bylo zbytečné. Očekávaný příjem ze vstupného se organizátorům vypařil.

„Nikdo jsme tehdy nevěděl, do čeho padáme,“ vzpomíná Hamza. „V první chvíli po rozhodnutí Bezpečnostní rady mě loni napadlo, že se coby organizátoři ekonomicky zřítíme do propasti. Ale naštěstí se pak podařilo ztráty zminimalizovat z 50 na 10 milionů korun.“

Více než tři tisíce PCR testů

Zato letos? Žádné nenadálé zvraty se nekonají. Celá sezona byla Mezinárodní biatlonovou unií IBU už na podzim naplánována v mantinelech rozsáhlých bezpečnostních opatření. Všechny závody od listopadu do března se konají v režimu duchů, tedy bez diváků. Ochranná bublina biatlonistů je striktní.

„Loni jsme na poslední chvíli dělali hektické uzavírání stadionu, aby sem lidé nemohli, a další operativní záležitosti,“ porovnává ředitel závodů Vlastimil Jakeš. „Letos bylo vše od IBU jasně nalajnováno řadu měsíců dopředu, což plánování zjednodušilo. Naopak nám přibyla obrovská agenda proticovidových opatření. To je, jako bychom připravovali ještě jeden další závod.“

Testuje se. Masivně. A pořád.

Anticovidový tým IBU provede během novoměstských dvou pohárových kol okolo 3500 PCR testů.

Do červené, nejvíce střežené skupiny patří především sportovci a týmy. Ti podstoupí testování každý třetí den. Modrou skupinu, kde jsou rozhodčí i část organizačního štábu, čekají čtyři testy. A nejméně dvakrát se otestují všichni akreditovaní účastníci ze žluté skupiny, včetně médií.

„Jednotlivé skupiny by se měly minimálně míchat,“ říká Jakeš.

Totéž platí pro hotely, které budou k dispozici speciálně jen pro účastníky Světového poháru.

Řada týmů navíc letos požaduje pro své sportovce jednolůžkové pokoje. Tím pádem je potřeba zajistit větší ubytovací kapacity.

Speciální pravidla včetně dostatečných rozestupů jsou nastavena pro stravování. „Sportovci jedí jen na hotelu. Trenéři a servismani, kteří tráví v areálu delší dobu, si mohou požádat o krabičky s jídlem, a to si sníst v buňkách,“ líčí Jakeš. „I setkávání rozhodčích a dalších organizačních pracovníků limitujeme na co nejkratší možnou dobu.“

V minusu by být neměli

Přesto je ekonomický výhled na letošní dva týdny v Novém Městě pro organizátory podstatně příznivější než před rokem.

„Rozpočet na dvoukolo je řádově o 30 milionů nižší, než by byl při závodech v běžném režimu. Činí zhruba 90 milionů korun,“ vypočítává Hamza. „Ekonomicky bylo jeho nastavení pro nás snazší i proto, že všechna opatření pro diváky jsme mohli zrušit.“

Nebudují se mohutné dočasné tribuny ani žádné stany pro stravování fanoušků nebo VIP stan.

Smrskl se také počet pracovníků, zajišťujících závody. „Náš ansámbl je poloviční. Ubyla parta, která se starala o tribuny a diváky. Navíc spousta lidí zastává dvě funkce místo jedné,“ sděluje Jakeš. Včetně rozhodčích čítá štáb 200 osob.

Od čtvrtka nejprve v Novém Městě uspořádají 8. kolo poháru, jehož se zřekl čínský Peking. Příští týden potom budou hostit 9. kolo, které jim bylo původně přiděleno.

„Není to o vydělávání peněz,“ poukazuje Hamza. V minusu by však tentokrát skončit neměli.

„Dostaneme významný covidový bonus na pořádání od IBU a peníze za televizní a marketingová práva. Z mimoveřejných zdrojů pokryjeme tři čtvrtiny rozpočtu. Zbytek je příspěvek od Kraje Vysočina a Národní sportovní agentury.“

Rok po příchodu covidu do země patří Česko v boji proti viru k nejhorším v Evropě, v současnosti je zde 148 924 nakažených.

Plot, který stejně jako loni ohraničí areál, teď novoměstští organizátoři posunuli ještě dál od tratí.

„Loni v březnu by mě nenapadlo, že za rok budeme v Česku v mnohem větším průšvihu,“ říká Hamza. „Samozřejmě vnímám, že sport není ani zdaleka to nejdůležitější, co bychom měli nyní řešit. Ale nerozumím tomu, že všude jinde se daří s epidemií bojovat a u nás ne, že máme aktuálně (v přepočtu na počet obyvatel) dvanáctkrát víc případů než Rakušané a desetkrát víc než Němci. Někde jsme museli udělat chybu. Ale tu otázku si nekladu sám.“