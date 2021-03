Loučení legend bez diváků. Loni v Novém Městě končil Šlesingr, letos Moravec

Na videostěně ve Vysočina Areně sice běžel sestřih úspěšné Šlesingrovy kariéry, sám Boušek – jak mu v biatlonovém prostředí přezdívají – se dočkal dojemné písně na rozloučenou... Jenže prostě to nebylo ono.

„Já to tak nevnímám. Cítil jsem podporu od fanoušků, i když nebyli fyzicky na tribuně,“ říká Šlesingr. „Nelitoval jsem sebe, ale je. Věděl jsem, jak se spousta lidí na svěťák celý rok těšila. A najednou se těsně před závodem dozvěděli, že do Nového Města nesmí,“ připomněl protikoronavirová opatření, která před rokem ve Vysočina Areně historicky poprvé vyhnala fanoušky zcela mimo sportovní areál.

Šéf organizačního výboru: Chtěl bych lidi poprosit, ať nechodí

Tento týden se Světový pohár v biatlonu do Nového Města na Moravě vrátí. A organizátoři už dlouho dopředu tušili, že také tentokrát se vše bude muset uspořádat bez přítomnosti diváků.

„Chtěl bych všechny poprosit, ať nechodí. Už jsem to musel udělat loni a myslím, že všichni vidíme, kde je ta situace dneska,“ říká šéf organizačního výboru Jiří Hamza. „Nechceme si komplikovat život. Je důležité závody uspořádat v rámci veškerých platných opatření. Věřím, že při příštím Světovém poháru už se na biatlon bude moct jít normálně,“ přeje si.

Michal Šlesingr prožil minulý rok v Novém Městě na Moravě loučení bez diváků, ale i tak hodně emotivní.

Smutným faktem zůstává, že také tento rok se ve Vysočina Areně bude bez fanoušků loučit jedna česká biatlonová legenda. Naposledy se v domácím prostředí představí Ondřej Moravec, trojnásobný olympijský medailista (2x stříbro, 1x bronz) a šestinásobný medailista z mistrovství světa (1x zlato, 2x stříbro, 3x bronz).



„Na 90 procent v Novém Městě skončím. Do Švédska už asi nepojedu,“ osvětloval Moravec už během nedávného mistrovství světa v Pokljuce Moravec, že finále Světového poháru v Östersundu (18.–21. března) bude bez něj. „Kdybychom bojovali o pořadí v Poháru národů, mohla by má účast mít pro tým význam. Ale Pohár národů je kvůli covidu letos zmrazený. V cestě do Švédska tak nevidím velký smysl.“



Novoměstští pořadatelé si uvědomují, že s koncem Šlesingra a Moravce přichází český biatlon o obrovské osobnosti. „Myslím, že už to, jak dlouho vydrželi Ondra Moravec a Michal Šlesingr jezdit na špičkové úrovni, je obdivuhodné. Nejen v českém, ale i světovém měřítku,“ říká sekretář organizačního výboru Světového poháru v Novém Městě na Moravě Jan Skřička.

„Je úžasné, jakou výkonnost si dokázali udržet až do tohoto věku,“ zmiňuje jejich téměř dvě desítky let ve Světovém poháru. „Ale nic netrvá věčně. Nám nyní nezbývá než věřit, že český biatlon jde dobrou cestou. A přijde další generace, se kterou se bude sportovní trend rozvíjet a pokračovat.“

Loučící se biatlonista Michal Šlesingr

S omlazením u národního týmu není Jiří Hamza, který je zároveň šéfem českého biatlonu, příliš spokojený. „Je jasné, že je fantastické mít nějakého top závodníka v absolutní špičce. Svým způsobem jsme si na to všichni zvykli,“ připouští Hamza. „Máme sice Bimba (Michal Krčmář – pozn. red.), ale zároveň si musíme přiznat, že generační výměna bude chvilku trvat.“



Český mužský biatlon se přitom může opřít o řadu talentovaných závodníků. „Jonáš Mareček, Mikuláš Karlík, Kryštof Horník, Tomáš Mikyska, Luděk Abrahám... To jsou kluci, kteří mají veliké parametry běžecké i střelecké a vozí pravidelně medaile z juniorských soutěží či mistrovství světa. Takže si myslím, že bát se nemusíme. Ale je férové si říct, že letos výsledky nebyly úplně ideální,“ připouští Hamza.



Přitom právě úspěchy českých závodníků jsou důležitým faktorem při volbě diváků, jestli biatlonu jako sportu budou dál věnovat svou pozornost. „Pro nás je důležité, abychom měli ve výsledcích své lidi nahoře. Aby náš sport lidi stále přitahoval,“ říká Hamza.

„O výsledky českého týmu se samozřejmě zajímáme, jak se našim daří na všech úrovních velice svědomitě a pečlivě sledujeme. Je to celé provázané, nehrajeme si na to, že my jsme pořadatelé a oni závodníci. Všichni to bereme tak, že český biatlon je jeden,“ tvrdí Skřička.

„Každý v něm máme svoji dílčí roli, kterou když budeme dělat co nejlépe, tak to může jako celek fungovat,“ je přesvědčen. „Logicky se nedíváte na to, že jste dobře uspořádali závod. Bez té sportovní stránky to nemá cenu.“



Výhled do budoucna: manažer Šlesingr a trenér Moravec

Odchod Šlesingra a Moravce ze závodní stopy paradoxně českému biatlonu může i prospět. Šlesingr se už stal technickým koordinátorem Českého svazu biatlonu, u Moravce se dá počítat s jeho případným přesunem na trenérskou pozici.

„Nemůžeme kluky, kteří český biatlon pomohli vytáhnout nahoru, někde odhodit. Musíme se o ně postarat, pokud o to budou stát. Jsou to určitě ty nejlepší vzory pro mladé závoďáky,“ má jasno Hamza.



„Boušek už se na svou cestu vydal a i u Ondry je velká šance, že u biatlonu v nějaké formě zůstane. Zatímco Boušek je více manažerský typ, Ondra by mohl mít blíž k trénování,“ myslí si.