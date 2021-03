Skřička před biatlonovým SP: Není čas na přemýšlení co by a kdyby

Jinými slovy se soustředíte jen na jednu věc?

Přesně tak, jedeme v režimu, aby se u nás všichni cítili bezpečně a aby si Nové Město udrželo punc top pořadatele. Vždyť kdo by si pomyslel, když jsme tady chystali první „svěťák“, že se tak výrazně zapíšeme do biatlonové mapy. Proto bychom tuhle pozici neradi ztratili.

Říká se, že si člověk zvykne na všechno. Zvykl jste si za ten rok i vy na veškerý humbuk kolem covidu-19?

Když to řeknu na rovinu, bereme to jako nutné zlo. My jsme hlavně rádi, že tady závody můžeme pořádat. Během zimy jsme do jejich příprav investovali tolik peněz a úsilí, že pokud by se nekonaly, bylo by to pro sportovní klub a celé Nové Město na Moravě katastrofální. Jsme vděční za každý den.

Takže jste bez problémů najel na mód, že automaticky berete respirátor stejně jako klíče?

Ano, tak to je. Během roku jsem v kanceláři s jedním kolegou, takže jsme ani roušku mít nemuseli, ale od minulého pátku nosíme respirátor všude a všichni. Bez pardónu. A pokud by to někdo nedodržoval, okamžitě ho z řad organizátorů vyloučíme. Takový člověk by mohl ohrozit práci nás všech.

Kolik testů jste vy osobně za poslední dny absolvoval?

Zatím tři, ale v dalších čtrnácti dnech půjdu ještě na pět. Budu mít nosní dírky jako policajt ze seriálu Simpsonovi. (směje se)

A všechny testy dopadly dobře?

Naštěstí ano, ale celkově to pro všechny byl stres, když jsme čekali na výsledky. Na testy muselo jít nějakých 750 lidí a dalších asi 150 bylo z řad personálu hotelu. Dobrá zpráva ovšem je, že jsme zachytili jen tři pozitivní případy.