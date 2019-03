ONLINE: Na biatlonovém MS se jede štafeta, Moravec přebírá čtrnáctý

Čechům v průběžném hodnocení Světového poháru patří ve štafetě sedmá pozice, v sezoně zatím brali sedmé, čtvrté, osmé a šesté místo.

„Umístit se zde na šampionátu do šestého místa by byl v aktuální situaci super výsledek a do osmého místa by byla spokojenost. Když každý odvede dobře svoji práci, je to v našich silách,“ zní z českého táboru před startem.

O naplnění těchto ambic usilují Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík a Michal Krčmář.

Trenéři při skládání nominace vybírali mezi Šlesingrem a Jakubem Štvrteckým, rozhodli se pro zkušenějšího závodníka. „Pro Michala Šlesingra rozhodla rychlost střelby. Kuba se střelecky hodně zlepšil, nemá zádrhely jako dřív, ale Boušek (Šlesingr) je přece jen na střelnici o trochu rychlejší a stabilnější,“ zdůvodnil složení kvarteta trenér Zdeněk Vítek.

Největšími favority na titul mistrů světa jsou Norové, kteří startují ve hvězdném složení Birkeland, Christiansen, Tarjei Bö a Johannes Bö. Ovšem domácí Švédové Lindström, Nelin, Ponsiluoma a Samuelsson coby úřadující olympijští vítězové ve štafetě také patří mezi velké adepty na zlato.

Pódiové umístění mají v hledáčku rovněž Francouzi Guigonnat, Fillion Maillet, Desthieux a Martin Fourcade nebo Němci Lesser, Rees, Peiffer a Doll.

Jak hvězdami nabitý závod probíhá sledujte v online reportáži.