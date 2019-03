Jsi čtvrtej, řval Rybář. Přeřekl se, nebo si vymýšlí, myslel si Krčmář

Když Michal Krčmář a další čeští biatlonisté v sobotu odpoledne odjíždějí z hotelu do areálu na svoji štafetu, potkají Evu Puskarčíkovou a Markétu Davidovou, vracející se z té ženské, a ty je prosí: „Zajeďte nějaký dobrý výsledek, ať se o nás moc nepíše a schováme se za váš závod.“

O tři hodiny později si na tato jejich slova vzpomene.

Zdeněk Vítek, trenér mužů, je před startem mužské štafety natěšený a rozdává víru: „Dneska se pohneme dopředu.“

První dva úseky tomu úplně nenasvědčují. Michal Šlesingr i Ondřej Moravec dvakrát dobíjejí, Češi jsou v poločase čtrnáctí, se ztrátou 1:12 minuty.

NEŽ SE POLE ROZDĚLILO. Momentka z úvodu mužské štafety.

“32 sekund od osmého místa,“ počítá šéf svazu Jiří Hamza. „A ani to šesté ještě není úplně nedosažitelné.“

Kdyby tak tušil, co vše se ještě v tomto závodě stane.

Tomáš Krupčík vyráží na třetí úsek. Ve středu, po vytrvalostním závodě, na něj zle dolehla únava, ale tu jakoby nechal kdesi na hotelovém pokoji. Od prvních stovek metrů se cítí výborně.

Díra přede mnou, díra za mnou, pomyslí si Krupčík, když studuje ze 14. místa aktuální situaci. Chumelí, trať zapadává. Bude to náročné, je mu jasné. Radši to rozjedu rozvážně, ať mi do finiše zbude dost sil.

Ta strategie zafunguje výborně.

RYCHLÝ I PŘESNÁ. Tomáš Krupčík (druhý zleva) na třetím úseku.

Vyčistí ležku. Pak vyčistí stojku. A jak, za pouhých 20 sekund! Takhle se závodí. Je najednou sedmý, před sebou má rychlík Dominika Landertingera. Dokáže se udržet té skoro dvoumetrové rakouské mašiny?

“Vím, že Landi jezdí poslední kola excelentně. Ale řekl jsem si: Zkusím se ho držet co nejdýl. Buď na té trati zahynu, nebo to zvládnu,“ poví závodě Krupčík.

Přilepí se na Landertingera, nedovolí mu ucuknout. Načež jde v kopci před stadionem před něj. „Měli jsme dnes super lyže, tak jsem ho přefrčel.“

Na svém úseku předstihl Krupčík osm soupeřů! Dal vzpomenout na dávné štafety, smíšené nebo ženské s Gabrielou Koukalovou, kdy předváděla na svých úsecích podobné bláznivé kousky.

Pohled do statistik praví: ve třetím kole úseku byl třetí nejrychlejší, jen o 4,7 sekundy za Norem Tarjeiem Böem.

„Vážně? O tom by se mi ani nesnilo. Tohle byl můj nejpovedenější závod na šampionátu,“ nadšeně vykládá.

Jakoby se stal výjimkou z pravidla a s každým dalším dnem v Östersundu se zlepšoval. „Ale už v minulosti jsem si ověřil, že potřebuji na velké akci víc závodů, abych se rozzávodil. Tady to zafungovalo,“ svěřuje se.

Michal Krčmář už pádí po svém čtvrtém úseku s vědomím: Křupas nás dostal do kontaktu, teď je to na mně.

Ještě o den dříve byl Krčmář na tréninku poněkud rozmrzelý a říkal: „Dneska jsem vstával špatnou nohou.“

Zato teď vstal tou správnou. Svůj nejlepší výkon ve velmi dlouho utrápené sezoně si schoval právě na tento den. Najednou jako by se přenesl do filmu z minulých let, do závodů, kdy ze sebe v koncovce dokázal vydolovat netušené síly, ke své famózní jízdě za 3. místem ve stíhačce v Rupholdingu 2017, nebo do loňského stříbrného olympijského sprintu.

Později řekne: „Kdo mě dnes viděl na trati, tak si snad řekl: Jo, tohle je ten Michal z minulé sezony, kdy mu to chutnalo, kdy mu to jezdilo. I kdyby to mělo být dnes jenom jednou za ´tuhle sezonu, tak jsem za to neskutečně rád, že jsem zjistil, že to ve mně pořád je a dokázal jsem to tu předvést.“

Biatlon je kouzelný tím, že do poslední položky nikdy nemáte nic jistého. Johannes Bö si na závěrečné stojce zahrává, třikrát dobíjí, ale zachrání se a jede pro norské zlato, Němec Benedikt Doll za ním pospíchá pro stříbro... a Martin Fourcade musí na dvě trestná kola, čímž otevírá bránu k bronzu skupince, která doposud za ním bojovala o 4. až 8. místo.

Rusko, Rakousko, Česko, Slovinsko a s malým odstupem Švédsko. Najednou se před všemi otevírá obrovská, už netušená příležitost.

Alexander Loginov superrychle vyčistí stojku a odjíždí třetí. Julian Eberhard naopak zoufalou střelbou likviduje ambice Rakušanů.

Michal Krčmář jednou dobíjí a už se také vrhá na trať. Pozoruje, jak je jenom kousek před ním Slovinec Tršan a vůbec nekouká doleva, kde stále ještě krouží po trestném kole Fourcade. Nepřipouští si, že by legendární Francouz předtím mohl při stojce až takhle selhat.

Po chvíli předjíždí Slovince a pomyslí si: Fajn, už jsme pátí.

„Jedeš čtvrtej!“ křičí na něj sportovní ředitel Ondřej Rybář a utíká s ním.

Hmm, Ondra se přeřeknul, pomyslí si Krčmář. Nebo mě chce možná ještě víc nahecovat, tak si trochu vymýšlí.

Jenže Rybář si nevymýšlí. „Fourcade je dole za tebou,“ zařve

Až teď to českému finišmanovi secvakne: Já jsem opravdu čtvrtý. Teprve nyní mu dojde, že Fourcade, aniž by si toho všiml, nejspíš musel na trestné kolo.

Dobře, jak daleko je přede mnou třetí Loginov? Patnáct sekund? To je nejspíš moc.

Vzápětí Krčmářovi v předposledním kopci Slovinec, jedoucí hned za ním, přišlápne a zlomí hůlku.

Dole na střelnici, u kouče Zdeňka Vítka, nastává poplach: „Bimbo nemá hůlku,“ ozývá se z vysílačky. „Slyšíte? Dejte mu ji!“ burcuje kouč.

Dostává ji od servismana Šimona Kubiny v následném sjezdu, ale ne svoji, tahle je značky Leki, snad náhradní pro Tomáše Krupčíka nebo Michala Šlesingera, jinou Kubina u sebe nemá.

„V tu chvíli jsem měl víc starostí, abych sehnal správnou hůl, než abych útočil na Loginova,“ přizná Krčmář.

Anders Magnus Bratli, Vítkův asistent, stojí na dalším stanovišti u trati i s Krčmářovou náhradní hůlkou, ale protože se ve vysílačce právě horlivě diskutuje česky, nerozumí co se děje.

Vítek pochopí, ponouká hned Bratliho anglicky: „Dej Bimbovi hůl.“ V tu chvíli je Krčmář u něj. „Zahodil jsem tu cizí hůl a svoji náhradní jsem Andersovi skoro vyrval z ruky,“ bude líčit.

BOJOVNÍK: Michal Krčmář během posledního úseku.

Ne, slovinskému finišmanovi Tršanovi nedá přičichnout k šanci na opětovnou změnu pořadí. Ovšem stejně tak ví, že Loginov je už opravdu příliš daleko před ním.

„Loginov je tak moc silný závodník, že si nemyslím, že bych ho dokázal dojet, i kdybych neměl ty trable s hůlkou,“ usoudí Krčmář za cílem. „Zastřílel předtím famózně a to třetí místo si zasloužil. Musíme být pokorní a radovat se ze čtvrtého.“

Radují se všichni. Rybář doběhne ke střelnici, obejme Vítka.

Ten hledí na světelnou tabuli s výsledky a v hlavě má změť emocí.

„Před závodem bych bral čtvrté místo všemi deseti.“

Ale... Samozřejmě, přemýšlí o tom, kde zůstalo ležet těch 16 sekund k historické medaili.

„Ondra Moravec střílel ležku hodně s respektem a dvakrát dobíjel. I Boušek (Michal Šlesingr) předtím střílel s respektem na to, jak umí střílet rychle.“

Kdyby tomu tak nebylo...

Ne, hra na kdyby je ošidná. A zbytečná.

Příval radosti ji přebíjí. „Medaile by byla bomba, ale i tohle je super,“ řekne.

ŠAMPIONI. Norská štafeta ve složení (zleva) Lars Birkeland, Vetle Christiansen, Tarjei Bö a Johannes Bö slaví titul mistrů světa na šampionátu v Östersundu.

Krčmář se v cíli dovídá, že čtvrté místo je nejlepším umístěním české mužské štafety všech dob. „To jsem nevěděl,“ pozdvihne obočí. „Je hezké být u takového milníku, který to někam posune. A třeba u toho ještě budu, až ho posuneme ještě dál.“

Pochválí i Michala Šlesingra a Ondřeje Moravce za vše, co i oni vydali na trati. Ocení úžasnou jízdu Tomáše Krupčíka. Protože štafeta je a vždycky bude skupinové dílo.

V tu chvíli si vzpomene také na smutné obličeje českých biatlonistek po jejich závodě.

„Takže holky, ten náš výsledek je pro vás,“ prohlásí. „A hlavu nahoru. Co se vám dneska stalo, je sice hodně hořké, ale tenhle sport je právě tím tak krásný, že je v něm všechno možné.“

Vlastně tím českým ženám vzkazuje: Příště je řada zase na vás.