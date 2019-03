Štafetová supersobota. Norové touží po revanši za porážku se Švédy

Peppe Femling, Jasper Nelin, Senastian Samuelsson a Fredrik Lindström, to byla loni čtveřice, která na hrách v Pchjongčchangu deklasovala všechny soupeře, včetně velkých norských favoritů. Ti tehdy skončili druzí s takřka minutovou ztrátou.

ONLINE Štafeta mužů v sobotu od 16:30

Rok poté obě štafety vyměnily po jednom muži z olympijských sestav.

Švédové nahradili Femlinga, jemuž na šampionátu hrubě nevyšel vytrvalostní závod, Martinem Ponsiloumou.

A Norové namísto Emila Hegle Svendsena, jenž ukončil kariéru, nasadí Vetleho Christiansena. Společně s Larsem Helgem Birkelandem a bratry Böovými vytvoří kvarteto, jež bude opět jednou favoritem číslo 1.

„Jsme nesmírně hladoví. Tohle je den, na který jsme celý rok čekali,“ říká za všechny Tarjei Bö.

Nastává okamžik velké odvety. Norští muži jsou nažhavení vrátit svým severským sousedům olympijskou porážku právě tady, na vlastní půdě Samuelssona a spol., ve švédské aréně.

NORŠTÍ FAVORITÉ. Tak oslavovali letos po štafetovém vítězství v pohárovém Ruhpoldingu, zleva jsou Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö, Vetle Sjaastad Christiansen a Lars Helge Birkeland.

„Největší tlak nebude spočívat na nás, ale na nich,“ tvrdí Tarjei Bö. „Dokážu si představit, jak se asi cítí. Sám jsem takový tlak zažil při mistrovství světa v Oslu 2016.“

Dodává, že ano, samozřejmě, Švédy považuje za vážné konkurenty, ale nikoliv za ty největší. Tuto roli přiděluje silné štafetě Francie, jejímž finišmanem bude Martin Fourcade.

Tarjeiův mladší bratr Johannes v rozhovoru pro Norskou tiskovou agenturu ještě přitvrzuje: „Švédy rozhodně neřadím k největším favoritům. Jsou tam jiné týmy, které pro nás budou většími vyzyvateli. Nečekám, že by tu Švédové zopakovali zlato z olympiády. Ale kdo ví, mohou zase překvapit.“

SP štafet 2018-19 Muži: 1. Norsko 210

2. Rusko 188

3. Francie 188

4. Německo 179

5. Rakousko 174

6. Švédsko 166

7. Česko 151

8. Itálie 142

9. Švýcarsko 121

10. Ukrajina 116

Sebastian Samuelsson, vůdce domácí sestavy, v rámci jisté psychologické války ještě před oznámením nominací vyhlásil: „Rád bych se potkal na posledním úseku s Johannesem. Věřím, že v přímém souboji bych ho porazil.“

Jeho přání se splní. Johannes Bö byl na rozdíl od smíšené štafety norskými trenéry nominován na závěrečný, čtvrtý úsek.

„Ovšem nemyslím si, že by proti němu mohl mít Samuelsson šanci,“ pousmál se Tarjei Bö.

Podle Johannese je zlato jedinou medailí, která Nory uspokojí: „Tak je to v mužské štafetě s námi pokaždé. Jen jednou za posledních pět let se nám ji povedlo vyhrát. Naštěstí se tak stalo na Holmenkollenu. Ale nutně potřebujeme další štafetové zlato.“

FINIŠMANI. Potkají se na posledním úseku: zleva Johannes Bö, Martin Fourcade a Sebastien Samuelsson.

Švédové ovládli nejen olympijskou, ale v Hochfilzenu i úvodní mužskou štafetu současné pohárové sezony. Ta další patřila v Oberhofu překvapivě kvartetu Ruska, načež v Ruhpoldingu a v Canmore už vládli Norové.

Na stupně vítězů se v letošní sezoně dostala rovněž kvarteta Francie a Německa.

Češi? Sedmí, čtvrtí, osmí, šestí.

V sobotu se vydají do boje v sestavě Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Tomáš Krupčík a Michal Krčmář.

S kým nastoupí Vybrané štafety mužů i žen Muži:

1 NORSKO: Birkeland, Christiansen, T. Bö, J. Bö

2 RUSKO: Jelisejev, Poršněv, Malyško, Loginov

3 FRANCIE: Guigonnat, Fillon Maillet, Desthieux, M. Fourcade

4 NĚMECKO: Lesser, Rees, Peiffer, Doll

5 RAKOUSKO: Leitner, Eder, landertinger, Eberhard

6 ŠVÉDSKO: Lindström, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson

7 ČESKO: Šlesingr, Moravec, Krupčík, Krčmář

8 ITÁLIE: Hofer, Montello, Bormolini, Windisch

9 ŠVÝCARSKO: Finello, Weger, Dolder, Wiestner

10 UKRAJINA: Pryma, Semenov, Tyščenko, Tkalenko

11 SLOVENSKO: Šíma, Kazar, Hasilla, Otčenáš

12 BĚLORUSKO: Smolski, Jaliotnau, Bočarnikov, Čepelin

18 BULHARSKO: Anev, Sinapov, Gerdžikov, Iljev

Startuje 26 štafet. Ženy:

1 NĚMECKO: Hinzová, Hildebrandová, Herrmannová, Dahlmeierová

2 FRANCIE: A. Chevalierová, Aymonierová, Simonová, Braisazová

3 NORSKO: Solemdalová, Tandrevoldová, Eckhoffová, Röiselandová

4 RUSKO: Pavlovová, Mironovová, Kaiševová, Jurlovová-Perchtová

5 ŠVÉDSKO: Perssonová, Brorssonová, Magnussonová, Öbergová

6 ITÁLIE: Vittozziová, Gontierová, Wiererová, Sanfilippová

7 ČESKO: Puskarčíková, Jislová, Davidová, Vítková

8 BĚLORUSKO: Alimbekavová, I. Kručinkinová, E. Kručinkinová, Krjuková

9 ŠVÝCARSKO: A. Gasparinová, E. Gasparinová, Häckiová, S. Gasparinová

10 UKRAJINA: Merkušinová, Vita Semerenková, Džimová, Valja Semerenková

11 USA: Dunkleeová, Eganová, Reidová, Dreissigackerová

13 RAKOUSKO: Hauserová, Schweigerová, Riederová, Innerhoferová

15 SLOVENSKO: I. Fialková, Poliaková, Kuzminová, P. Fialková

19 POLSKO: Žbylutová, Hojniszová, Gwizdonová, Žuková

Startuje 26 štafet.

„Umístit se do šestého místa by byl v aktuální situaci super výsledek,“ říká Tomáš Krupčík. „A do osmého místa spokojenost,“ dodává Michal Krčmář. „Když každý odvede dobře svoji práci, je to v našich silách.“

A to i přesto, že únava z dlouhého mistrovství se dostavuje.

„V hlavě problémy nejsou, spíš tělo už je fyzicky vyčerpané, daleko víc než po běžných závodech v sezoně. Jde o to najít tu nejlepší regeneraci,“ vykládá Krupčík.

Krčmář po pátečním večerním tréninku líčil, že vytrvalostní závod mu vzal pořádnou porci sil. „Cítím, že tělo mám rozbité ještě dnes. Na posledních třech vrcholných akcích jsem v posledních závodech vždy zajel špatně a neměl jsem už z čeho brát. Ale tehdy jsem naopak jezdil lépe ze začátku. Teď jsem se tedy pokusil nabrat do víkendu co nejvíc energie a zmobilizovat v sobě, co se dá. Věřím, že v Östersundu by naopak ty poslední závody mohly být z mé strany nejlepší. Rozhodně nejsem v žádné depresi.“

Ženy: Naváže Dahlmeierová přetrženou medailovou niť?

Bojovat o umístění v Top 6 chtějí také české ženy. „Do šestého místa by to pro nás byla paráda,“ povídá Markéta Davidová.

V poněkud bláznivé oberhofské štafetě skončily v lednu dokonce třetí,v sestavě Charvátová, Vítková, Davidová, Puskarčíková a navzdory trestnému kolu Lucie Charvátové.

Tentokrát rozběhne závod tehdejší finišmanka Eva Puskarčíková, následovat budou Jessica Jislová, Markéta Davidová a Veronika Vítková.

Čtyři dosavadní ženské pohárové štafety zimy vyhrály čtyři různé země, postupně Itálie, Rusko, Francie a Německo. Na stupních vítězů navíc stály už i Švédky, Norky - a v Oberhofu také Češky.

V dalších štafetách obsadily české biatlonistky dvakrát deváté a jednou sedmé místo.

DEN VELKÉ RADOSTI. Třetí místo v lednovém závodě štafet v Oberhofu oslavují zleva Veronika Vítková, Eva Puskarčíková, Markéta Davidová a Lucie Charvátová.

Loni v Pchjongčchangu dosáhly na olympijské zlato nečekaně Bělorusky, ale jejich letošní ambice výrazně oslabilo ukončení kariéry Darji Domračevovové a Naděždy Skardinové.

ONLINE Štafeta žen v sobotu od 13:15

Role největšího favorita připadá dnes silnému německému výběru v čele s Laurou Dahlmeierovou.

Její úchvatná série 13 medailí v řadě ze 13 závodů světových šampionátů byla ukončena úterním vytrvalostním závodem, v němž skončila čtvrtá, ale to jí sebevědomí nikterak nesrazilo.

Během volného dne si s týmovou kolegyní Hildebrandovou půjčily sněžný skútr a vydaly se na cestu přes zamrzlé jezero Strorsjön. „Což byla ta nejlepší možná věc, jak z hlavy uvolnit napětí,“ nadšeně tvrdila Dahlmeierová.

OPĚT VÍTĚZNÁ? Tak přivážela Laura Dahlmeierová německou ženskou štafetu na prvním místě v pohárovém Canmore.

Po všech zdravotních problémech, které ji za poslední rok postihly, byla také nyní před štafetou dotázána, zda Östersund nebude jejím posledním mistrovstvím světa v kariéře.

Neodpověděla ani ano, ani ne.

SP štafet 2018-19 Ženy: 1. Německo 198

2. Francie 196

3. Norsko 189

4. Rusko 174

5. Švédsko 161

6. Itálie 159

7. Česko 148

8. Bělorusko 131

9. Švýcarsko 131

10. Ukrajina 121

Řekla však: „Sport je stále mojí velkou vášní. Pořád ve mně hoří oheň. Miluji pocity, že jsem ze sebe na trati vydala naprosto vše. Můj koníček je i mojí profesí, a to se každému nepoštěstí. Ale jak dlouho tomu ještě tak bude, vám nedokážu říci. Neplánuji dlouhodobě, rozhoduji se ze dne na den.“

Až na jaře by se měla rozhodnout, co bude dál.

V sobotu jí připadne role finišmanky, přebere štafetu po Vanesse Hinzové, Franzisce Hildebrandové a Denise Herrmannové. A v cíli by pochopitelně chtěla být nejdříve ze všech.

Ovšem podobné představy ve své mysli živí také další finišmanky, ať už Norka Marte Röiselandová, domácí Hanna Öbergová nebo Italka Federica Sanfilippová.

„Mám už tu sice zlato a bronz, ale ještě jednu medaili bych si z Östersundu rozhodně přála,“ říká Öbergová.

Kdo by si nepřál...