Krčmář: Tělo už za týden zázraky neudělá, ale s hlavou mohu pracovat

Ano, i on pochopitelně zaslechl spekulace o tom, zda čeští muži nejsou z přípravy přetrénovaní.

„S trenéry se o tom nebavím,“ říká. Což však neznamená, že by si sám tyto otázky nepokládal.

„Vím, že situace není ideální. Ale mnohokrát se mi už stalo, že když moc přemýšlím nad tím, co se děje, zapomínám potom i na věci, které mám v sezoně dělat přirozeně.“

Je přesvědčen, že pokud by začal vzniklou situaci rozebírat s trenéry nyní, ničemu nepomůže.

„Kdybychom se od nich teď dozvěděli, že nám něco chybí a v sezoně už to lepší nebude, psychicky to nikomu nepřidá. Takové debaty by nás před mistrovstvím světa zbytečně rozptylovaly.“

Zato až bude po sezoně, sám požádá kouče o důkladnou analýzu včetně přípravy. „Budu chtít, abychom rozebrali, jestli naši výkonnost ovlivnily nějaké nové prvky v přípravě, nebo případně i to přetrénování.“

Příští týden na šampionátu v Östersundu si musí vystačit s tím, co má právě teď.

Ale ani toho není málo.

Od ledna se přece jen běžecky zvedal. Je sedmnáctý ve Světovém poháru. V závodech nahlédl i do Top 10. Ale zažil také velmi nepovedené starty.

VELKÁ OLYMPIJSKÁ RADOST. Michal Krčmář je stříbrný v Pchjongčchangu 2018.

„Upřímně, doufal jsem, že se častěji podívám k první šestce,“ přiznává. „I když má sezona není průšvihová, rozhodně si nebudu hrát na to, že jsem s ní spokojený.“

Poslední měsíc vnímá pozitivní signály těla, co se týče fyzičky. Naopak se v zámoří trápil se střelbou. Proto si minulý týden naordinoval doma na střelnici samotu. „Byl jsem tam bez trenérů. Někdy pomůže, když se soustředíte jen sám na sebe.“

Loni hned na úvod her v Pchjongčchangu vybojoval ve sprintu nečekané 2. místo. Ovšem rozhodně není mužem jediného velkého závodu.

Vždyť na třech posledních vrcholných akcích získal ve vytrvalostním závodě postupně páté, šesté a sedmé místo. A památným zůstane jeho famózní výkon při pohárové stíhačce v Ruhpoldingu 2017, během níž se zlepšil o 26 míst a finišoval třetí. Kontaktní závody jej dokáží vyhecovat.

„V každé sezoně se vaše tělo vyvíjí jinak. Ale načasování formy na vrcholnou akci je vždy i otázkou hlavy,“ povídá. To bude nyní jeho úkolem na posledním soustředění v Norsku. „Tělo už za týden žádné zázraky neudělá, zato s hlavou mohu hodně pracovat.“

Loni před odletem na hry do Koreje tvrdil, že je docela svěží a nevyzávoděný. „Letos mám stejný pocit. Nepřijde mi, že se sezona blíží ke konci a že bych už měl brát z posledního,“ tvrdí.

V národním týmu dávno není tím čtvrtým vzadu, který může v klidu vyrůstat skryt za mazáky Šlesingrem, Moravcem a Soukupem. Uvědomuje si to, už je mu 28 let. Zodpovědnosti se rozhodně nezříká.

„Loni jsem měl medaili, i proto nemůžu říct, že mě v Östersundu uspokojí 20. místo. Zároveň jsem však po průběhu letošní sezony střízlivý. Nerozhlašuji tedy plány na medailová umístění. Říkám: první desítka by vůbec nebyla špatná.“

Aktuální pozice ve světovém pořadí ho k boji o Top 10 předurčuje. „Jen by potřeboval trochu míň se bát střelnice,“ říká sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Střelba bude v Östersundu složitější pro všechny. „Střelnice je tam hodně větrná,“ líčí Krčmář. „Dokonce už tam v minulosti rušili závod kvůli vichřici. I na to se musím připravit.“

Ani výsledkově nepatří Östersund mezi jeho oblíbené areály.

„Dřív mi to tam nesedělo, ale Pchjongčchang mi rok před olympiádou taky totálně nesednul,“ připomíná. „Snažím se minulá léta v Östersundu vymazat z mysli. Svěťák se tam vždy jezdil na úvod sezony a ten jsem většinou moc nechytal. Teď tam pojedeme v březnu a já budu v úplně jiném rozpoložení.“

Přesvědčit o tom vlastní hlavu je další Krčmářův úkol těchto dnů.