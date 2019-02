S Davidovou a bez Moravce. Biatlonisté vyrazili na finální přípravu

V pravé poledne vyrazila šestice českých biatlonistů na nejdůležitější misi sezony.

Dobýt sever, tedy získat medaile z mistrovství světa ve švédském Östersundu. Na palubě byli Markéta Davidová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Michal Krčmář, Tomáš Krupčík a Michal Šlesingr.

V Oslu je odpoledne nabrali trenéři, kteří cestovali autem a spolu se vydali 20tisícového městečka Os nedaleko švédských hranic, kde proběhne finální příprava.

Z evropského šampionátu v běloruském Raubiči se k týmu připojí ještě Lucie Charvátová s Jessikou Jislovou a také benjamínek týmu Jakub Štvrtecký.

Pro toho rozhodly výsledky právě na mistrovství Evropy. V každém ze tří individuálních závodů porazil svého hlavního konkurenta v boji o poslední páté nominační místo Adama Václavíka a zaslouženě si v Östersundu odbude premiéru na světovém šampionátu dospělých.

V Norsku se tedy na finální přípravu sejde devět reprezentantů. Ten desátý - Ondřej Moravec - odletí na sever se zpožděním.

Ondřej Moravec dojel ve sprintu v Anterselvě na 32. místě.

„Ondra se bude po mistrovství Evropy připravovat doma. Pak přicestuje rovnou do Östersundu,“ vysvětlil pro biatlon.cz trenér mužů Zdeněk Vítek.

Co reprezentanti o svém přípravném středisku ví?

Víceméně nic.

Sami si museli na internetu zjišťovat, kam že je to trenéři vlastně týden před šampionátem poslali.

„O tom místě asi nic nevím. Jen to, že to kdysi bylo domácí středisko Tory Bergerové,“ připomněla Markéta Davidová mistryni světa a vítězku Světového poháru.

Městečko poblíž švédských hranic je asi 300 kilometrů vzdáleno od dějiště mistrovství. „Snažili jsme se přípravu naplánovat tak, aby probíhala co nejblíž Östersundu a pak se jen přejelo a nemuselo se přelétávat,“ popisuje trenér Jiří Holubec. „Egil (Gjelland, norský trenér žen) říkal, že tohle středisko před dvěma lety rekonstruovali. Je tam třicetistavová střelnice, ubytování přímo na stadionu, jídlo kousek vedle. To je všechno, co potřebujeme,“ dodává Vítek.

Češi vlastně zvolili podobný recept jako před rokem.

Tehdy před olympijskými hrami v Pchojngčchangu odletěli rovněž do neznámého střediska - kazašského Almaty.

A z olympiády pak Michal Krčmář přivezl stříbro a Veronika Vítková bronz.

Jak to dopadne tentokrát?