Fourcade kvůli přípravě na MS vynechá závody v Canmore a Salt Lake City

O víkendu v italské Anterselvě Fourcade ani jednou nedosáhl na stupně vítězů. Ve sprintu a v závodě s hromadným startem skončil čtvrtý, ve stíhačce pátý. Chce udělat všechno pro to, aby formu před MS vylepšil.

„S trenéry jsem se rozhodl, že vynechám americkou tour. Není to pro mě jednoduché rozhodnutí, protože jsem vždycky uznával celkové pořadí (Světového poháru), ale nejsem schopen bojovat o vítězství. Je to těžká volba, ale je to volba, která mi snad pomůže k tomu, abych se před mistrovstvím světa vrátil na svou úroveň,“ citoval francouzský deník L’Equipe Fourcadeova slova po nedělním závodě v Anterselvě.

Jedenáctinásobný mistr světa chce být silnější na trati. „Pořád mi chybí hodně lyžování. Bojuju za Johannesem Böem, ale ten sportovec, který letos bojuje na trati, není ten, který v minulých letech měl tak skvělé výsledky. Je opravdu příliš velký rozdíl mezi tím, co předvádím na lyžích teď, a tím, čeho jsem schopen,“ popisoval Fourcade.

Mistrovství světa ve švédském Östersundu začne 7. března.