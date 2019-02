Suverén Bö ovládl vytrvalostní závod. Krupčík zajel životní výsledek

O biatlonu se rádo říká, že to je sport napínavý, dechberoucí, že do poslední střelby se vlastně neví. Tentokrát to ale neplatilo.

Vytrvalostní závod biatlonistů v Canmore Sledovali jsme podrobně online.

Dámy a pánové, seznamte se – král Johannes Thingnes Bö. Pětadvacetiletému biatlonistovi tato sezona zatím patří, dvanácté individuální vítězství budiž důkazem.

Bö se v Canmore skutečně zaskvěl, předvedl one man show, jak se patří. Tradičně silný běh podpořil čistými střeleckými položkami, a i když startoval s číslem 6, už dlouho bylo jisté, že přemožitele nenajde. Mimochodem, vyhrál o více než dvě minuty!

Bö už v téhle sezoně vyhrál sprint, stíhačku, závod s hromadným startem, jen to vytrvalostní klání mu chybělo. Ve slovinské Pokljuce na začátku prosince kraloval Martin Fourcade, městečko Canmore ale patřilo Böovi.

Pro svůj triumf měl ale trochu nestandardní podmínky…

Pódium Johannese Bö doprovodili na stupně vítězů krajan Vetle Sjastad Christiansen, který dojel druhý, třetí pak byl Alexandr Loginov z Ruska. Oba nesestřelili dva terče.

Poprvé v dějinách biatlonového Světového poháru se totiž stalo, že se vytrvalostní závod zkracoval. Pořadatele k tomu ale donutily třeskuté mrazy, které v Kanadě panují. Při závodu sice svítilo slunce, leč teploměr ukazoval -14 stupňů.

Na každého biatlonistu tak čekalo pět tříkilometrových okruhů, klasicky čtyři střelecké položky v rytmu vleže – vestoje – vleže – vestoje, ale omyl neznamenal trestnou minutu, nýbrž 45 vteřin.

Bö zvítězil v poklidné, až ospalé atmosféře. Oproti evropským zastávkám biatlon v zámoří netáhne. Malinká tribuna na stadionu, promrzlé obecenstvo, pár diváků podél tratí…

To ale nemuselo vadit Tomáši Krupčíkovi. Jestli někdo ze čtveřice českých reprezentantů překvapil, byl to právě on. Jedenatřicetiletý závodník překvapoval už v italské Anterselvě (ve stíhačce byl osmnáctý) a ani v Canmore se neztratil. Chyboval pouze jednou během úvodní ležky, pak už kraloval. A vše podpořil solidním během. Sečteno, podtrženo, je z toho životní 12. místo.

„Tomáše chválím, závod se mu velice povedl,“ hodnotil pro Českou televizi trenér Zdeněk Vítek.

A další Češi?

Když je příprava na světový šampionát přednější… Několik biatlonistů, včetně Ondřeje Moravce, zámořské zastávky Světového poháru v Canmore a Salt Lake City vynechává a dává přednost přípravě na březnové mistrovství světa v Östersundu. Jde například o Martina Fourcada, Tarjeie Böa, Simona Schemppa či Sebastiana Samuelssona.

Michal Krčmář – Krčmářovi se vůbec nedařilo. Úvodní ležku ještě zvládl, ale na první stojce natropil tři minely. Na dalších střeleckých zastávkách přidal vždy jednu chybu, dohromady jich tedy nastřádal pět a byla z toho 49. příčka. Cílem projel zklamaný, než zamával do kamery, nejprve nevěřícně zakroutil hlavou. „První stojka se Michalovi vůbec nepovedla, nechal se rozhodit,“ láteřil kouč Vítek.

Michal Šlesingr – byl to očekávaný comeback. Šlesingr se do Světového poháru vrátil po problémech se zády a následné nemoci (naposledy se představil ve štafetě v Hochfilzenu). Na střelnici třikrát minul, dojel na 64. pozici. „Čekal jsem, jak to bude vypadat, protože ve Světovém poháru po tom zranění ještě nestartoval, a myslím, že se pěkně vytrápil,“ komentoval jeho výkon Vítek.

Adam Václavík – poslední český reprezentant zpackal závěrečnou stojku. Na prvních třech střelbách chyboval třikrát, ale pak sestřelil jen jediný terč a nakonec byl až 77.

Muže čeká v Canmore ještě v pátek ve 20.30 hodin SEČ štafeta, následně v sobotu v 19 hodin sprint.

SP v biatlonu v Canmore Kanada Muži - zkrácený vytrvalostní závod (15 km/za střeleckou chybu je penalizace 45 sekund): 1. J. T. Bö 35:27,9 (0 střeleckých chyb), 2. Christiansen (oba Nor.) -2:10,2 (2), 3. Loginov (Rus.) -2:41,0 (2), 4. Birkeland (Nor.) -2:51,3 (1), 5. Windisch (It.) -2:56,3 (2), 6. Eder (Rak.) -2:57,5 (2), 7. S. Fourcade (Fr.) -2:58,9 (1), 8. Lesser (Něm.) -3:01,7 (1), 9. Femling (Švéd.) -3:02,7 (0), 10. Gow (Kan.) -3:05,4 (1), ...12. Krupčík -3:07,5 (1), 49. Krčmář -6:10,1 (5), 64. Šlesingr -7:25,8 (3), 77. Václavík (všichni ČR) -8:16,5 (7). Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 896, 2. Loginov 596, 3. M. Fourcade (Fr.) 554, 4. Eder 537, 5. Desthieux (Fr.) 534, 6. Peiffer (Něm.) 508, ...17. Krčmář 298, 21. Moravec (ČR) 247, 43. Krupčík 70.