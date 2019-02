Norové ovládli další štafetu. Krupčík vytáhl Čechy na šesté místo

Prohrál sice finiš s Rakušanem Julianem Eberhardem, smutnit ale Tomáš Krupčík nemusel.

V ledovém očistci v Canmore obstál i tak na výbornou. Díky dvěma čistým střelbám a solidnímu výkonu na lyžích pomohl Čechům z matného devátého až na slušivé šesté místo.

Štafeta mužů závod jsme sledovali v online reportáži

„Je to pro nás výborné umístění. Ani jsem s ním po prvním úseku nepočítal, přestával jsem věřit, že to dáme do desítky. Podmínky ale byly hodně otevřené a kluci se s nimi výborně poprali. Pochválit musím hlavně Křupase. Dal pět na pět a hodně nám pomohl,“ hodnotil kouč Zdeněk Vítek.

Nemluvil do větru (byť ten na místě prudce fičel), vždyť Češi byli po úvodním úseku Michala Šlesingra až osmnáctí. Poté podal dobrý výkon Michal Krčmář, jenže Adam Václavík pak musel na trestné kolo.

Na Krupčíkovi bylo, aby navázal na životní výsledek ze čtvrtečního individuálního závodu a kvarteto posunul vpřed. Povedlo se.

Když Krupčík finišoval, bylo už přes tři minuty jasno o vítězích. Startovní pole deklasovali Norové, vždyť Johannes Thingnes Bö si do cíle dovezl náskok minuty a 35 sekund na druhého Francouze Quentina Fillona Mailleta.

Třetí příčka tentokrát patří Rusům.

Norové (Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Erlend Bjöntegaard a Bö) v generálce na mistrovství světa potvrdili svou pozici nejlepšího štafetového týmu v této sezoně Světového poháru a v březnu budou hlavními favority na zisk zlata.

V jejich sestavě chyběl odpočívající Tarjei Bö, Francouzi jeli bez Martina Fourcada a Češi nenasadili Ondřeje Moravce, který se také raději chystá na světový šampionát.

Jak se vše odehrálo

Zima, vítr, vlhkost. Devatenáct stupňů pod nulou, středně silný vítr a vysoká vlhkost vzduchu. Přetěžké podmínky čekaly na biatlonisty v Canmore. „Nebude to jednoduché,“ přemítal před startem kouč Vítek.

Trable při ležce. Když navrátilec Šlesingr (po zranění zad) poprvé doběhl na střelnici, zrovna začalo nepříjemně foukat. Pálil pomalu, třikrát dobíjel a v závodě pokračoval jako sedmnáctý s odstupem 55 sekund. Na špici uháněli Nor Birkeland, Rus Garaničev a Ukrajinec Pryma.

Propad Rusů. Stojka se Garaničevovi vůbec nepovedla, poslední ranou odvrátil trestné kolo a Rusové se propadli na osmé místo. Do čela se vyšvihl Birkeland, pronásledoval ho Francouz Guigonnat. Šlesingr i přes jen jedno dobití klesl na osmnácté místo, navíc se mu poté neběželo vůbec dobře.

Norsko-francouzský duel. I po předávce pokračoval souboj o první místo mezi Francií a Norskem, tentokrát ho sváděli Jacquelin s Christiansenem. Krčmář vyběhl do svého úseku osmnáctý s mankem téměř dvou minut.

Kdo s koho. Jacquelin s Christiansenem utvořili nerozlučnou dvojici, i po deseti sestřelených terčích je dělila jen necelá vteřina. Nor odpáral svého soka až v závěrečném kole a nadělil mu 23 sekund. Mezitím Krčmář makal na tom, aby polepšil Čechům. Potřeboval jen dva náboje navíc a díky solidnímu běhu posunul štafetu na jedenácté místo.

Ani trénink nepomohl. Bjoentegaard vybíhal do třetího úseku s parádním náskokem, ale postupně ho prohospodařil. Nejprve musel jednou dobíjel při ležce, poté zažil muka vestoje. Ač si dobíjení trénoval, dva náboje dostal do komory za 29 vteřin. To už na trati jako nový lídr pádil Simon Fourcade.

Trestné kolo pro Čechy. Ležka za nula a dobrý výkon na lyžích vystřelil Čechy až na sedmou příčku, jenže pak Václavík nezvládl stojku. Na své neoblíbené položce nesestřelil ve větrné loterii prostřední terč a šel na trestné kolo. Výsledek? Pád na devátou pozici.

Bö, nebo Fillon Maillet? Bjoentegaard své hlemýždí dobíjení stihl odčinit, Fourcada cestou k předávce předběhl a ještě si na něj vypracoval osmivteřinový náskok. Václavík předal na deváté pozici Krupčíkovi.

Ne, nedám vám šanci. Žádná chyba, žádné drama. Johannes Thingnes Bö zastřílel čistě ležku i stojku a proměnil závod v norskou exhibici.

Brilantní Krupčík. Báječnou formu potvrdil ve štafetě Krupčík, když ani jednou neminul, obstál i na lyžích a vytáhl české kvarteto na šestou pozici. Finiš o páté místo prohrál s Rakušanem Eberhardem, který patří k elitním běžcům a během posledního okruhu postupně smazal značné manko.