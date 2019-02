Česká biatlonová paráda v Kanadě. Davidová zazářila druhým místem

SP v biatlonu v Canmore (Kanada) Ženy - zkrácený vytrvalostní závod (12,5 km/za střeleckou chyu je penalizace 45 sekund): 1. Eckhoffová (Nor.) 36:32,9 (1), 2. Davidová (ČR) -9,8 (0), 3. Vittozziová (It.) -20,9 (0), 4. Hildebrandová (Něm.) -47,8 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -1:05,8 (1), 6. Hinzová (Něm.) -1:18,5 (1), 7. Bescondová (Fr.) -1:21,6 (2), 8. Kuzminová (SR) -1:29,4 (3), 9. Dahlmeierová (Něm.) -1:30,5 (2), 10. Schwaigerová (Rak.) -1:37,6 (0), ...33. Charvátová -3:34,1 (2), 72. Vítková -6:51,0 (1), 77. Puskarčíková (všechny ČR) -7:47,3 (7). Průběžné pořadí SP (po 16 z 26 závodů): 1. Wiererová (It.) 651, 2. Vittozziová 646, 3. Kuzminová 540, 4. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 537, 5. P. Fialková (SR) 526, 6. Mäkäräinenová (Fin.) 443, ...23. Davidová 274, 42. Puskarčíková 101, 51. Vítková 69, 62. Charvátová 31, 84. Jislová (ČR) 10.