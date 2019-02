V Canmore slaví Němky. Puskarčíková vystřílela Češkám sedmé místo

Krize na úvodním úseku, poté strmá cesta vzhůru. České biatlonistky zažily v větrném a chladném Canmore takřka identický příběh jako jejich krajané.

Po dvou trestných kolech Lucie Charvátové byly sedmnácté, předposlední, poté díky bezchybné Veronice Vítkové, rychlé Markétě Davidové a vestoje neomylné Evě Puskarčíkové poskočily až na sedmou pozici.

„Lucka ve střelbě zaváhala, nezvládla to. Začátek závodu se nám nepovedl. Verča na střelnici předvedla super výkon a byl to odrazový můstek, Markéta ztrátu stahovala a Eva se s tím dobře vypořádala. Sedmé místo bereme nakonec všemi deseti, “ hodnotil asistent trenéra Jiří Holubec.



Po více než roce slaví vítězství Němky, jimž zásadně pomohla na třetím úseku fantasticky běžící Denise Herrmannová. Předstihla do té doby vedoucí Italku Dorotheu Wiererovou, první ženě Světového poháru nadělila za tři dvoukilometrové okruhy minutu a 10 sekund.

Roli finišmanky zvládla Laura Dahlmeierová. Na trať vyrážela jen s třívteřinovým náskokem a i přes trestné kolo ho nejen udržela, ale nakonec desetkrát vynásobila.

Druhé místo patří Norkám, třetí Francouzkám. Italky výborně rozjetý závod ztratily vinou finišmanky Federiky Sanfilippové. Té se s malorážkou i kvůli větrné loterii nedařilo a 150 metrů navíc stálo ji i její krajanky pódium.

Jak se vše odehrálo

Famózní Vitozziová. Takhle závodí druhá žena Světového poháru. Italka Vitozziová úchvatně běžela, vybílila všechny terče, stojku dokonce rychleji než všichni muži při předchozí štafetě. Gontierové předávala s náskokem 23 sekund před Francií.

Pohroma pro Česko. Už vleže měla Charvátová potíže, třikrát dobíjela a propadla se na šestnácté místo s odstupem 55 sekund. Zmar dokonala vestoje, musela na dvě trestná kola a zdánlivě odepsala český závod.

Itálie stále prima. Gontierová si na Oberhof nezavzpomínala a tentokrát zvládla sestřelit deset terčů jen na jedenáct nábojů a dál táhla Itálii za vítězstvím. Naopak domácí fanoušci smutnili, ležku nezvládla Lunderová, když šla jako Gontierová před měsícem na pět trestných kol.

Bezchybná Vítková. Jak zachránit českou štafetu? Vítková se nemohla opřít o famózní běh, ale vše vynahradila bezchybnou prací s malorážkou. Stojku navrch vyšperkovala nejrychlejším časem - 22 sekund. Štafetu vytáhla na patnáctou příčku.

Hon na Dorotheu. Gontierová přivezla Wiererové příjemný náskok 34 vteřin, až poté dorazila na předávku Francouzka Braisazová. Italskou vládkyni Světového poháru se vydala stíhat Bescondová, která rychle spojila síly s další výbornou běžkyní Němkou Herrmannovou.

Německý expres. Herrmannová na lyžích zářila a i přes celkem tři dobíjení se protáhla do čela. Co na tom, že do závěrečného okruhu vybíhala 26 sekund za Wiererovou. Náskok Italky rozcupovala, její běh byl fenomenální. Na dvou kilometrech jí nadělila půl minuty. Německé finišmance Dahlmeierové předávala s třemi sekundami k dobru před Italkami.

Češky v desítce. Davidová si na lyžích počínala skvěle, více to „chutnalo“ jen Herrmannové a Norce Eckhoffové, vleže i vestoje ovšem dvakrát dobíjela. I tak posunula Česko na deváté místo a zažehnala hrozbu stažení ze závodu.

Dahlmeierová na trestném kole. Dahlmeierová mířila za triumfem pro Německo, ale poté si s ní pohrál vítr na střelnici a po stojce musela na trestné kolo. I tak vyhrála. Čistě naopak pálila vestoje Puskarčíková a pomohla Češkám k sedmému místu.