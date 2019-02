Moravec vládl střelbě i v Anterselvě. Správně jej tipovalo 94 soutěžících

V italském středisku naskočil pouze do dvou závodů. Ondřej Moravec tak splnil minimální požadavek pro to, aby se jeho střelecký výsledek započítal do biatlonové tipovací soutěže.

A 34letý biatlonista v ní opět zvítězil. Už popáté v letošní sezoně.

K dalšímu titulu nejlepšího střelce české reprezentace mu stačilo vypálit třicet nábojů, minul pouze dvakrát. Jeho úspěšnost se tedy vyšplhala na 93 procent.

Moravec těsně v úspěšnosti předčil Markétu Davidovou. Česká reprezentantka naskočila do třech závodů – ovládla sprint, ve stíhačce dojela 14. a při premiéře ve Světovém poháru v hromadném závodě druhá.

Jak si vedli další Češi? 6. kolo SP Anterselva (Itálie); v procentech Ondřej Moravec 93

Markéta Davidová 90

Michal Krčmář 88

Veronika Vítková 83

Tomáš Krupčík 83

Lucie Charvátová 80

Eva Puskarčíková 73 Pozn.: Jessica Jislová a Adam Václavík se představili pouze v jediném závodě. Jejich výsledky tudíž nebyly započítány.

Přesto pět střeleckých chyb z padesáti vypálených nábojů stačilo na 90procentní úspěšnost.

V Moravcův úspěch věřilo 94 soutěžících. O umístění na prvních třech místech tedy opět rozhodl čas, kdy byla odpověď vyplněna.

Ceny za první příčku v dílčí soutěži putují k Markétě Urbanové. Druhé místo patří Miroslavu Chládkovi, třetí Tomáši Mackovi (nejedná se o stejnojmenného redaktora MF DNES a iDNES.cz).

V dlouhodobé soutěži na čelních místech figuruje pětice tipérů s pěti body.

V dalším kole biatlonové tipovačky můžete hlasovat již nyní. Biatlonisté se po týdenní pauze přesunou do kanadského Canmore. Do sestavy se také vrátí Michal Šlesingr.

Kdo bude nejlepším střelcem při sedmé zastávce Světového poháru, která startuje ve čtvrtek 7. února?