Fillon Maillet překazil Böeovi vítězný hattrick. Krčmář skončil třiadvacátý

Jedenáctkrát už stál na pódiu pro tři nejlepší biatlonisty závodu Světového poháru. Nikdy ale na tom nejvyšším stupínku.

Až nyní se šestadvacetiletý Francouz Quentin Fillon Maillet dočkal.

Prožil perfektní závod, ve kterém jako jeden ze dvou biatlonistů na střelnici nechyboval.

Na poslední střelbu přijížděl s náskokem desíti vteřin. A když pak vyčistil i posledních pět terčů, jel si pro suverénní triumf v hromadném závodě.

Pro první triumf v kariéře ve Světovém poháru.

It's indeed a day @quentinfillon will remember for long! He wins the #ANT19 mass start for a maiden world cup success!  pic.twitter.com/rkgtqo4iGn — IBU World Cup (@IBU_WC) January 27, 2019

Za ním si pro druhé místo po dvou výhrách v minulých dnech dojel Johannes Bö, který v závěrečném kole předjel Arnda Peiffera.



Na čtvrtém místě dojel podruhé v Anterselvě král minulých sezon Martin Fourcade.

Čechům hromadný závod nevyšel.

Před dvěma lety na stejném místě Češi startovali v hromadném závodu ve třech. Tehdy po boku Ondřeje Moravce a Michala Krčmáře stanul Michal Šlesingr.

ONLINE Závod jsme sledovali podrobně.

Šlesingr se po zlomenině obratle rozjíždí v druhodivizním IBU Cupu, jeho místo tak tentokrát měl zastoupit Tomáš Krupčík.

Jednatřicetiletý biatlonista prožíval nejpovedenější víkend života. Po 23. místě ve sprintu dojel v sobotní stíhačce osmnáctý a vylepšil si životní maximum ve Světovém poháru.

Měla to pro něj v hromadném závodě být jedna velká premiéra.

„Rád bych si zajel masák aspoň jednou, než ukončím kariéru,“ prohlásil před startem sezony. „A teď až budu končit, tak si tohle budu moct odškrtnout,“ říká nyní Krupčík pro biatlon.cz.

Jenže nebude.

Krupčíka totiž přes noc skolila nemoc.

„Je to škoda, poprvé v životě si vyjel masák. Ráno měl zvýšenou teplotu, takže nemělo význam, aby nastupoval,“ vysvětlil pro Českou televizi trenér Zdeněk Vítek.

A tak Češi do hromadného závodu vyrazili jen ve dvou.

A bylo to trápení.

Hned na úvodní střelbě totiž jak Krčmář, tak i Moravec chybovali, propadli se do třetí desítky, ze které už se nevyhrabali. Krčmář nakonec dojel třiadvacátý, Moravec pětadvacátý.

„Nevím přesně co se stalo, co tam přesně provedli. Bylo vidět, že 17 lidí dalo na první položce nulu a ten vlak biatlonistů odjel. Dneska nám to úplně nejelo tak, jak by to mělo,“ hodnotil po závodě Vítek.

Jak se vše odehrálo

Vyrážíme. Jen dva Češi se tedy objevili mezi elitní třicítkou biatlonistů na startu hromadného závodu, který uzavíral druhý trimestr Světového poháru. Start se obešel bez větších potíží, všichni biatlonisté pokračovali bez pádu či zlomené hůlky.

Mašinka Bö. V čele závodu se pochopitelně objevoval lídr Světového poháru Johannes Bö, který tak táhl 30hlavý vlak biatlonistů za sebou.



Češi v problémech. Zatímco 17 biatlonistů odstřílelo čistě, mezi nimi i Bö s Martinem Fourcadem, Čechům se úvodní střelecká položka v Antholz Südtirol Areně nepovedla. Moravec po trestném kole kroužil jednou a jel 26., Krčmář dokonce dvakrát a byl s minutovou ztrátou předposlední.

Bö zrychluje. Ze střelnice vyjížděl až jako třetí se čtyřmi vteřinami ztráty. Po chvíli už ale znovu vedl a tempo závodu rapidně zrychlil. Za Böem jel jako stín Francouz Fourcade.

V čele žádná změna. I druhou položku vleže zvládli dva největší favorité bez chyby a spolu s desítkou dalších biatlonistů tak zůstávali v čele. Bö se na trati snažil od svých soupeřů odtrhnout a dařilo se mu to. Držel se ho jen Francouz Fillon Maillet.

Zlepšení Čechů. Jak Ondřej Moravec, tak i Michal Krčmář už zvládli druhou střelbu na výbornou. Výraznější posun vpřed to ale neznamenalo. Dál zůstávali na 25., respektive 29. místě.

Fillon Maillet úřaduje. Z norsko-francouzského souboje vyšel lépe Fillon Maillet, který ani jednou nechyboval, navíc střílel za 23 vteřin! To Bö musel na jedno trestné kolo a spadl na čtvrtou příčku – za Fillona Mailleta, Dominika Windische a Arnda Peiffera.

Žádný posun. Moravec na úvodní stojce minul poslední terč a zůstával tak na 24. místě. Krčmář se po čisté položce posunul na 26. místo, ale ztrácel už minutu a třičtvrtě.

Tři stíhači Francouze. Zatímco Fillon Maillet jel v čele závodu osamocen, za ním se seřadili Windisch, Bö a Peiffer, kteří se snažili dotáhnout zpět. Mezičas od mezičasu ale na Francouze pár vteřin ztráceli.

Za prvním triumfem. I na druhé stojce předvedl francouzský biatlonista rychlopalbu. Za 22 vteřin vyčistil všech pět terčů a uháněl tak za svým prvním triumfem ve slavném seriálu v kariéře. Češi rovněž zvládli poslední položku brilantně, k posunu vpřed to ale po ztrátě z předchozích kol nevedlo.