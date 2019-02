Nedostižný Bö vládl i ve stíhačce. Krčmář válčil o desítku, byl dvanáctý

V cílové rovince se radoval, mával zaplněným tribunám. Johannes Bö opět demonstroval, kdo je současný král světového biatlonu. Aktuální lídr celkového pořadí dal pronásledovatelům drobnou šanci na úvodních dvou položkách vleže, kde pokaždé jednou chyboval.

Potom však zařadil turbo, vzdálil se a soupeři jeho tmavou kombinézu uviděli až za cílovou čárou...

On-line Sledovali jsme v podrobné reportáži

Za suverénním Norem se v cíli seřadila celá francouzská štafeta - druhý dojel Antonin Guigonnat, třetí Quentin Fillon Maillet, čtvrtý Simon Desthiuex a pátý nejlepší biatlonista posledních let Martin Fourcade.

Jedno z nejlepších vystoupení v sezoně mají za sebou i čeští reprezentanti. Michal Krčmář většinu závodu atakoval pozice v elitní desítce, solidní výkon předvedl i Tomáš Krupčík.

„Jsme spokojení,“ hlásil reprezentační trenér Zdeněk Vítek v telefonickém rozhovoru pro Českou televizi. „Byl to závod, který byl kontaktní a každá nula by nás posunula dopředu. Jeden mohl být do desítky a druhý do patnáctky,“ dodával.

O lepší umístění dvojici Čechů připravila závěrečná položka. Krupčík na poslední stojce chyboval jednou, Krčmář spáchal také jednu hrubku, navíc střílel pomalu za 42 sekund. „Přišel poryv, úplně si na to nevěřil. Zdálo se mu to moc silné, takže si počkal,“ vysvětloval trenér Vítek. „Podmínky nebyly extrémní, ale také ne jednoduché,“ doplnil.

Na rozdíl od předchozích dílů Světového poháru Češi v sobotu nezaostávali na trati. Krčmář zaznamenal 17. běžecký čas, Krupčík byl o příčku za ním. „Tomášovi to v Anterselvě sedí, podal tu velice slušné výkony,“ chválil Vítek staršího z dvojice reprezentantů.

Jeden z nejpovedenějších výsledků v kariéře může Krupčíka posunout i do nedělního závodu s hromadným startem. „Nemám před sebou výsledky, ale uvažovali jsme, jestli se nepodívá do masáku,“ poznamenal Vítek bezprostředně po dojezdu sobotního závodu.

Tomáš Krupčík (vlevo) a Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Anterselvě

Do nedělního závodu nastoupí pětadvacet nejlepších biatlonistů z celkového pořadí Světového poháru a další pětice, která zaznamenala v Anterselvě nejlepší výsledky. Umístění ve Světovém poháru garantuje start Michalu Krčmářovi a Ondřeji Moravcovi, který sobotní stíhačku vynechal.

„Není v top formě, úplně se necítil. Když ho pošetříme na zítřejší masák, což není jednoduchý závod, mohlo by se mu zítra jet líp,“ vysvětlil Vítek.

Jak se vše odehrálo

S Moravcem, či bez? Byl to největší český otazník biatlonové soboty. Nastoupí do stíhačky Ondřej Moravec, nebo ji vynechá? Zkušený reprezentant nakonec šetřil síly na nedělní závod s hromadným startem. Z kvalifikované šedesátky se na start nepostavil ani Němec Rees a Švéd Ponsiluoma

Chyťte lídra! Od úvodních metrů neochvějný lídr Světového poháru Johannes Bö navyšoval vedení. Za ním se vytvořila stíhací skupinka ve složení Nor Bjöntegaard a Francouzi Guigonnat s Fourcadem. Nejlepší Čech Krčmář se v prvním kole držel kolem 13. příčky.

Bezchybní Češi. Jedna střelecká chyba vedoucího Nora znamenala, že jej po první položce měli nejbližší pozorovatelé na dohled. Povedeně vstoupili do závodu i Češi, bezchybná ležka posunula Krčmáře na 11. a Krupčíka na 19. místo.

Bö potkal kamarády. Druhá položka nabídla podobný scénář. Bö předchozí okruh proletěl a navýšil náskok tak, že se na čele udržel i po dalším omylu. Společnost mu po odjezdu ze střelnice dělal Rakušan Eder a Francouz Guigonnat. Postup do první desítky odmítl Michal Krčmář, jenž jednou chyboval. Stejný výsledek zaznamenal i jeho krajan Krupčík.

Češi na lyžích stačí! Vývoj závodu naznačoval i jednu pozitivnější zprávu. Čeští reprezentanti na rozdíl od předchozích dílů Světového poháru na trati nezaostávají. Krčmář se v polovině závodu pohyboval stále za první desítkou, Krupčík bojoval na pomezí druhé a třetí desítky.

Nula a pádím dál. Johannes Bö jako jediný z absolutní špičky zvládá třetí střeleckou položku čistě. Suverénní Nor odjíždí s více než dvacetisekundovým náskokem. Krčmář se i s jedním omylem posunul na desáté místo. Krupčíka dvě trestná kola zbrzdila, patřilo mu však stále slibné 19. místo.

Francouzské povstání. Zajímavý pohled nabídl čtvrtý běžecký okruh. Mezi nejlepší šesticí se objevili hned čtyři Francouzi - Guigonnat, Fourcade, Fillon Maillet a Desthieux. Co naplat, na trati však opět řádil Bö, který od střelnice na svoje nejbližší soky nabral stěží uvěřitelných 22 sekund.

Luxusní náskok. Po poslední čtvrté střelbě se norský suverén lehce ušklíbl. Poslední náboj se nevešel do černého kruhu, přesto si Bö jel pro další vítězství ve Světovém poháru. Druhé místo patřilo Guigonnatovi, ztrácel téměř půl minuty.

Český boj o desítku. 42 sekund. Tak dlouho prostál Michal Krčmář na koberci, než vystřílel pět nábojů. Pomalá střelba a jedna chyba ho poslaly na jedenácté místo, o které v posledním kole bojoval s domácím Windischem.

Triumf číslo jedenáct. Jen tři letošní individuální závody měly jiného vítěze, zbylé ovládl Johannes Bö. Jedenáctým triumfem v sezoně si pojistil kralování v aktuálním pořadí Světového poháru. Ve finiši o jedenácté místo neuspěl Krčmář. O nějakou půlminutku za ním se v cíli objevil i kolega Krupčík, který se blýskl jedním z nejlepších umístění v dosavadní kariéře.

VIDEO: Jiří Holubec popisuje změny na tratích v italské Anterselvě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu