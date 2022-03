Davidová: Síly a nabuzenost odcházejí, ale ráda bych si zajela pěkný výsledek

Jak se vám závodí po olympiádě, Markéto?

Tak nějak na setrvačnost.

Je pro vás složité přepnout hlavu zpět do závodního módu, když je vrchol sezony už za vámi?

Je i není. Víme, že ty závody ještě musíme objet a snažíme se na ně nastavit, jen ty síly a nabuzenost už trochu odešly. Ale to mají všichni stejné. Je to tak každou sezonu, že v posledním trimestru poháru všichni jedou na určitou setrvačnost.

Když si řeknete, že vás čeká ještě sedm závodů, připadá vám to hodně?Jo, je to hodně. Ale já se na ně vlastně i docela těším. Ráda bych si zajela ještě nějaký pěkný výsledek. Bohužel, zatím se mi to nedaří.

Dnes jste zaznamenala po jedné chybě při ležce i stojce, ale chybovaly také další přední biatlonistky. Větším problémem byl tedy pomalejší běh, než býváte zvyklá? (celkově šestnáctý běžecký čas)

No... Já se k tomu ani nechci moc vyjadřovat, už je zbytečné to zase probírat. Myslím, že jsem na trati pracovala dobře, jenže na výsledku to není vidět.

A jak byste zhodnotila váš střelecký výkon?

Na střelnici popravdě moc nevím, co dělám za chyby, že tam nejsem schopná dávat nuly. Nejsem si vědoma nějakých velkých, z kterých by musely pramenit rány vedle terče. Ty malé chyby se mi snad povede eliminovat. Dnes střílet za dvě bylo prostě moc. Se dvěma ranami mimo terče musíte buď rychle střílet, nebo rychle běžet. Bohužel, ani jedno nepředvádím, tak musím příště střílet líp.

Prostor na zlepšení v nedělní stíhačce rozhodně je, například od 10. místa vás dělí 37 sekund.

Jo, jak jsem říkala, já se i na tu stíhačku docela těším. Jen bych potřebovala, aby se mi trochu líp lyžovalo.

Kam se na žebříčku vaší oblíbenosti řadí tratě v Kontiolahti?

Nemám proti nim nic zásadního, i když bych je ani neřadila mezi mé nejoblíbenější. Jsou takový střed.

Z dnešních výsledků je asi nejpřekvapivější třetí místo Švédky Nilssonové. Na olympiádě ji švédští trenéři nenasadili ani do jednoho závodu. Může jí prospívat, že oproti ostatním našetřila síly?

Na konci sezony se vždycky projevuje, kdo jak moc v sezoně závodil. Ti, co odzávodili o něco míň, mívají konec zimy lepší. Rozhodně to u Nilssonové mohlo mít vliv. I ve sprintu kluků najdete v popředí víc takových lidí. A pro švédský ženský tým je jedině dobře, že i holky, které jsou víceméně zálohou, dokážou jezdit na medailové pozice. Což jen vypovídá, jak silný tým Švédky jsou.

Jaké byly vaše dva týdny od olympiády? Našla jste po návratu z Číny čas na vypnutí hlavy, psaní diplomky, návštěvu u koní?

Snažila jsem se odpočívat a relaxovat, ale potom mi tu psychickou pohodu narušila válka na Ukrajině. Ta asi zasáhla nás všechny.

Nejspíš se od ní nedá oprostit ani v Kontiolahti, že?

Určitě ne. Je důležité nezavírat nad tím vším oči, shánět si relevantní informace a vědět, co se děje. Na druhou stranu nemůžeme proto přestat dělat svoji práci. Myslíme na dění na Ukrajině a snažíme se Ukrajincům pomáhat, jak to jde, třeba i těmi členkami v ukrajinských barvách, které si do závodů bereme.

Norky si pro změnu do štafety nasadily čelenky s nápisem Zastavte válku. Setkali jste se i u ostatních týmů s pozitivní odezvou na vaši akci?

Spousta dalších lidí tu má na sobě vlaječky a ukrajinské symboly. S nikým jsme se sice o tom nebavili, ale je vidět, že závodníci z různých týmů se snaží Ukrajinu podpořit. Na stadionu včera promítali i fotky Ukrajinců. Je to tady všude okolo nás.