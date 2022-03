ONLINE: Biatlonistky jedou stíhačku. Perfektní Jislová je po třetí střelbě už devátá

První individuální start po olympijských hrách se z českých biatlonistek nejlépe zdařil Jessice Jislové, jež byla ve sprintu v Kontiolahti dvacátá. Šanci na posun do první desítky má i Markéta Davidová, která do stíhacího závodu vyráží těsně za Jislovou. Představuje se i Lucie Charvátová a Eva Puskarčíková. Do stíhacího závodu, který začíná ve 12:45, vyjíždí jako první sobotní vítězka Němka Denise Herrmannová. Průběh sledujeme v podrobné online reportáži.