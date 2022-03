ONLINE: Biatlonistky jedou sprint v Otepää. Jak se daří Češkám?

„Na Otepää mám skvělé vzpomínky z léta i zimy, tak doufám, že i ten areál má rád mě,“ svěřila se pro svazový web Davidová. Kromě stříbra ze sprintu získala na stejném šampionátu i zlato ze stíhacího závodu. Tyto cenné kovy přidala ke zlatu ze smíšené štafety, se kterou v Otepää uspěla na letním mistrovství světa v roce 2016.

„Je to v podstatě půlka trati výjezd a druhá půlka sjezd. Ta druhá půlka bude podle mě jenom o lyžích. Nevím, jestli je to takhle i někde jinde,“ hodnotila Davidová areál v Estonsku. V pátek se vydá na trať jako první z českých biatlonistek, a to s číslem 16.

Jako dvacátá třetí odstartuje Jessica Jislová, která zaznamenala minulý týden v Kontiolahti nejlepší český výsledek, když ve stíhacím závodě vynulovala všech dvacet terčů a dojela sedmá.

Další české reprezentantky vyrazí do závodu na 7,5 km v tomto pořadí: 34. Lucie Charvátová, 60. Eva Puskarčíková a jako úplně poslední ze všech biatlonistek s číslem 86 Eliška Teplá.

Červené číslo pro vedoucí závodnici disciplíny hájí Marte Olsbuová Röiselandová, která zároveň vede i celkové hodnocení Světového poháru. Norská závodnice ovládla v této sezoně dva sprinty a také ten nejdůležitější na olympijských hrách. V Kontiolahti se jí ale tak nevedlo a skončila až osmá. V pátek odstartuje už s číslem 3.

Její nejbližší pronásledovatelka v soutěži o malý křišťálový glóbus za sprint Švédka Elvira Öbergová vyrazí na trať jako čtrnáctá.

O další vítězství v nejkratší disciplíně jistě bude chtít zabojovat Němka Herrmannová a zapomenout nelze ani na Norku Eckhoffovou, která je po nevýrazném úvodu sezony od olympiády znovu při chuti.

Která z biatlonistek si s novým areálem porozumí nejlépe?

Sledujte podrobnou online reportáž od 14:30 hodin.