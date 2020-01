Charvátová: Všechno špatně. Doufám, že to byla moje poslední štafeta

Co se dneska při střelbě vestoje přihodilo?

Tohle je těžký. Člověk jede na střelnici a v podstatě musí kalkulovat s tím, že by tu nulu měl dát. Ještě navíc, když kolem holky ty nuly dávají. Já už když jsem tam přijížděla, tak… je to blbé, ale bála jsem se. Bojím se vždycky, a proto to vždycky takhle skončí.

Přitom ležku jste zvládla s jedním dobitím vcelku bez problému.

Ležka mě bavila a ten první úsek ve štafetě se mi líbí, mám ho ráda. Ale pak jsem přijela, nedala ty první rány a říkám si aaa. Nevím, nevím. Dopadlo to, jak to dopadlo. Nebyla jsem schopná to dobít, vrtěla jsem se u toho, blbě jsem stála, všechno úplně špatně.

Dá se s tím vůbec něco dělat?

Ne, s tím se nedá nic dělat a já doufám, že tohle byla moje poslední štafeta, protože já už na to fakt nemám. Nevím, co s tím dál, ani mě to takhle nebaví. Kazím to ostatním, pak se v tom zamotáváme všichni. Po štafetě je těžké nějak vystupovat, omlouvat se, neomlouvat se. Vždycky chci podat maximální výkon, ale nejde mi to.

Pomohlo by, kdybyste třeba jednu sezonu štafety vůbec nejezdila?

Celou minulou sezonu jsem štafety v podstatě nejezdila, tu předloňskou taky moc ne a nepomohlo to. Tohle je - nechci říkat navždy, ale už bylo takových pokusů… Vždyť já jsem v té štafetě dneska byla nejstarší, nejzkušenější, ale nejde s tím nic udělat. Ne že bych byla laxní a nesnažila se, to určitě ne. V individuálních závodech se, myslím, posouvám se střelbou, jsem taková víc sebejistá. Ale jakmile přijdou štafety, jsem rozhozená, přijedu tam a všechno je v pr….

Přesto, jste jediná Češka, která se představí v nedělním stíhacím závodu. Co udělat do té doby, aby se sebevědomí vrátilo?

Nevím, co bude. Chtěla jsem si dát den volna, s tou střelbou jsem byla i ve čtvrtečním tréninku spokojená, ale dneska mě ta stojka tak rozhodila, že zase nevěřím sama sobě. Štve mě to, doufala jsem, že bych tu štafetu jet ani nemusela. Kazím i sama sobě to nadšení pro biatlon.

V sobotu vás tedy čeká trénink místo volna?

Asi budu muset. Zdá se mi to neúprosné.