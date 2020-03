Těžké loučení paní Nezničitelné. Jak Mäkäräinenová zvažovala pro a proti

Už to neplatí.

Kaisa-Leena Mäkäräinenová, nebo chcete-li Kaisa Nezničitelná, ukončila v 37 letech biatlonovou kariéru.



Dlouho si nebyla jista, zda to má opravdu udělat. Ještě na mistrovství světa v Anterselvě pochybovala a usilovně zvažovala pro a proti.

Ano, stále umím vítězit, jak jsem všem předvedla zkraje ledna v Oberhofu.

Jenže závodů, v nichž jsem se trápila, jsem letos prožila mnohem víc.

Ano, stále toužím po aspoň jedné jediné olympijské medaili.

Jenže dva roky do her Pekingu by už byly příliš dlouhé.

„Rozhodnutí o mé kariéře se rodilo během sezony, ale uzrálo až před posledními závody v Kontiolahti. Myslím, že nastal ten správný čas,“ řekla. Svůj úmysl zvěstovala na sociálních sítích teprve v sobotu dopoledne.

Opouští scénu, na níž patřila k neodmyslitelnému „inventáři“. Vždyť na svém kontě má šestnáct pohárových sezon. Když prožívala tu první, Markétě Davidové bylo sedm let a neměla ani ponětí, že nějaký biatlon existuje.



„Svým způsobem ke Kaise vzhlížím. A zároveň ji obdivuji, že vydržela tak dlouho,“ říká česká jednička.

Co dokázalo Mäkäräinenovou udržet u lyží a malorážky až do sedmatřiceti? „Vědomí, že se v biatlonu může stát kdykoliv cokoliv. I proto byl pro mě vždy tak moc vzrušující. Proto ho miluju,“ odpovídala Finka.



První velký glóbus získala ještě v roce 2011 nečekaně. Od té doby neopustila světovou špičku. Další dva přidala v letech 2014 a 2018.

SBĚRATELKA GLÓBŮ. Kaisa Mäkäräinenová a tři velké glóby (zleva) z let 2011, 2014 a 2018.

„Nikdy bych nevěřila, že se mi to povede i v pětatřiceti,“ vyzdvihla.

Víc než tři velké glóby přitom vybojovala v historii jediná biatlonistka, Švédka Magdalena Forsbergová. „Jednou si těch svých budu vážit ještě víc než dosud,“ věří Finka.



Zatímco ve Světovém poháru stála 85krát na stupních vítězů, na vrcholných akcích zimy se soužila. Má z nich jediné zlato ze stíhačky z mistrovství světa v Chanty Mansijsku 2011.

A bilance ze tří olympiád? Nula medailí, nejlépe šestá.

Jako by ji tam opakovaně srážela snaha být vždy perfektní. „Pokud pak nejdou věci podle jejího plánu, těžce se s tím Kaisa srovnává,“ podotkl šéftrenér Marko Laaksonen.

Mäkäräinenová nezastírá, že sebevědomí nebývala její silná stránka. Což se pak odráželo při střelbě. Stačilo, aby jí nevyšel nástřel a už bývala psychicky rozhozená.

„S biatlonem jsem začala relativně pozdě, až ve dvaceti. Přišla jsem z běhu na lyžích, proto jsem bývala mnohem nervóznější na střelnici než na trati. Kolikrát jsem vnímala, že jsem příliš nervózní. A bála jsem se: Tohle skončí průšvihem.“

Když se jí dařilo, byla při tiskových konferencích na rozdávání. Požádala o dva borůvkové čaje s medem, spořádala k nim banán a až neuvěřitelně dlouho si povídala, ochotně, s kýmkoliv a o čemkoliv, od tajů biatlonu až po krásu zimní krajiny v jejím rodném Ristijärvi (na snímku z Instagramu).

„Nepovedený závod uměla naopak obrečet tak moc, že se s ní nedalo mluvit. Biatlon vždycky hodně prožívala,“ říkal český sportovní ředitel Ondřej Rybář. „Ale mimo trať je kamarádská a sympatická.“

Rybář soudí, že biatlonem žila podobně jako Ole Einar Björndalen, naplno a intenzivně, se zarputilostí hraničící s perfekcionismem.

„To se pak hrozně těžko odchází.“

Teď se přece jen odhodlala.

Učinila tak v Kontiolahti, na místě, kde v roce 2003 absolvovala dvacetiletá Kaisa své první biatlonové tréninky.

„A tady i končím. Je to mé osudové místo. Neloučím se způsobem, jaký bych si přála, když na tribunách nejsou fanoušci, ale tuto věc jsem ovlivnit nemohla. Ani jsem nečekala, že se rozloučím zrovna v Kontiolahti. Ale v životě nemůžeme předpovídat veškeré naše kroky. Nakonec jsem ráda, že se to stalo právě tady.“

POSLEDNÍ ZÁVOD. Kaisa Mäkäräinenová (s růžovými brýlemi) se v Kontiolahti při stíhačce loučila s biatlonovou kariérou.

V závěrečné stíhačce doběhla čtvrtá, pouhých sedm sekund vzdálena od stupňů vítězů. Posledních pár metrů jela se slzami dojetí v očích. „Bojovala jsem s nejlepšími až do samého konce. Do posledního závodu jsem vložila celé své srdce,“ řekla a opět se rozplakala.

„Letošní sezona pro mě byla tvrdá, to mě však neobírá o všechny dobré věci, které jsem v biatlonu zažila,“ bilancovala. „Jsem vyrovnaná se svým rozhodnutím, i když bylo velmi emotivní a nebylo vůbec lehké.“



Co jí bude z biatlonu nejvíce chybět?

„Lidé,“ neváhala s odpovědí ani na chvíli. „Vědomí, že jsem součástí týmu a větší skupiny. A budu postrádat i pocity, které přicházejí po dobrém, ale i špatném závodě. Takové emoce nikde jinde nenajdete.“

Pro finský biatlon nastane po jejím odchodu temná doba. Následníci, kteří by ve Světovém poháru alespoň částečně navázali na výsledky Mäkäräinenové, jsou v nedohlednu.

„Za Kaisou zeje velká díra. Je před námi řada let, kdy se ani nepřiblížíme ke Kaisiným úspěchům,“ prohlásil Paavo Puurunen, expert finské televizní společnosti YLE.



S životním partnerem Jarkkem teď chce Mäkäräinenová založit rodinu. Také získá mnohem víc času na své koníčky a záliby. A těch je tolik. Má ráda architekturu, italskou kuchyni a kulturu, Alpy, čerstvě utržené květiny, zahradničení, finské filmy, knihy, latte macchiato, kočky, pletení i háčkování.

Rezolutně vyloučila možnost jakéhokoliv návratu do vrcholného sportu. „To vyžaduje celoroční závazek, protože biatlonu se musíte podřizovat 24 hodin denně. Nemíním zcela opustit domácí závody, určitě budu dál běhat, ale mezinárodnímu biatlonu dávám sbohem.“



Patrně se ani nestane trenérkou na plný úvazek. Existuje však plán, že by mohla pomáhat jako mentor mladých biatlonistů v Kontiolahti.

A také učit ve škole. Na Pedagogické fakultě ve městě Joensuu, deset kilometrů od Kontiolahti, vystudovala matematiku a fyziku.

„Byla by dokonalou učitelkou. Vyzařuje z ní přirozená autorita,“ prohlásila o ní kdysi Gabriela Koukalová.

Biatlon, který tolik zbožňovala, bude Kaise Mäkäräinenové denně připomínat i dřevostavba, kde jsou v Joensuu s jejím Jarkkem doma a na jejíž výstavbě se sama podílela.

Stačí projít skleněnými vstupními dveřmi a prohlédnout si je.

Umístili na ně imitaci pěti biatlonových terčů.