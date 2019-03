Předjetá Kaisa, zrající víno i upřímná slova o sezoně. Češi po stíhačce

Vítková: Na ten souboj jsem pyšná

Procházela takzvanou mixzónou, kde se sportovci setkávají po závodech s reportéry, a na její tváři už zdáli zářil široký úsměv.

Veronika Vítková se v letošní sezoně svého nekonečného hledání naučila užívat si i dílčích radostí a ta nedělní taková byla.

Ze 38. místa po sprintu vyskočila na 16. v cíli stíhačky. Na střelnici v östersundském burácejícím a nečitelném větrném kotci zaznamenala bilanci 0-1-0-1, jednu z nejlepších střeleb dne.

A to ještě nedala úplně poslední, dvacátou ránu.

„Škoda jí. Chvilku jsem na ní čekala a pak jsem stejně minula. Mohlo to být ještě veselejší,“ prohodila, ovšem dobrou náladu to Vítkové nezkazilo.

Zvlášť když ta byla ještě umocněna zážitkem z posledního kola. Vždyť kolikrát se jí povede, aby si v kontaktním závodě smlsla na rychlíku Kaise Mäkäräinenové a Fince utekla.

„Tím jsem překvapila i sama sebe,“ vyprávěla. „Kaisa mě nejdřív předjela před nejprudším kopcem, lehce mi tam cukla, ale pořád jsem s ní držela tempo. V posledním stoupání na stadion jsem to potom na ni zkusila a dostala jsem se před ni. Chvíli jsem si vyčítala, jestli jsem nešla před Kaisu moc brzy. Ale podařilo se mi udržet ji za sebou.“

Když v posledním kole přespurtujete i Kaisu Mäkäräinenovou, máte důvod k úsměvu. Veronika Vítková a její povedená stíhačka. "Už nějaký čas závodím, ale nepamatuju si, že bych se někdy ve stíhačce zlepšila o 22 míst."

Pochválila český servis, že od něj tentokrát dostala skvělé lyže.

Zároveň mohla pochválit i sebe samu. „Na ten souboj s Kaisou jsem pyšná. Připadalo mi, že dneska dokážu na trati i zrychlovat.“

Házelo to tam se mnou i s flintou Davidová o větrné divočině

Nepamatovala si, že by se někdy ve své kariéře ve stíhacím závodě zlepšila o 22 míst.

Ale mnohem důležitější je, že znovu získala střeleckou sebedůvěru. „Hodila jsem za hlavu ty dvě nepovedené ležky z předchozích závodů a vrátila se k tomu, co jsem předváděla na střelnici předtím.“

Však i Jiří Holubec, asistent kouče, vyzdvihoval: „Verča se zase chytla. Její první ležka byla naprosto centrová.“

Což je před úterním vytrvalostním závodem žen velmi dobrá zpráva.

Krupčík: Zkušenosti se pomalu načítají

U Tomáše Krupčíka, jenž oslavil 8. ledna 31. narozeniny, by se dalo klidně říci: Zraje jako víno. Neboli: Čím starší, tím lepší.

Souhlasí s tím. „Přece jen ty zkušenosti pořád nabírám a pomalu se načítají. Snad to tedy bude dál lepší a lepší.“

Pravda, loni se sám sebe ptal, jestli má jeho biatlonová kariéra dál smysl. Tehdy těžce skousával zklamání, že ani po 2. místě na mistrovství Evropy jej trenéři nezařadili do olympijské nominace.

„Zklamání tam bylo. Nějak jsem to překousl. Nechce se mi k tomu vracet,“ říká krátce na své neoblíbené téma. Tak raději o letošní sezoně, ano?

To je jiná.

„Motivaci jsem do ní našel, zima proběhla bez výpadků, po poslední přípravě jsem do Östersundu přijel v dobrém rozpoložení a teď... jsem rád.“

Kdo v hromadném závodě Zatím tři Češi drží postup Tři čeští biatlonisté zatím figurují na postupových příčkách pro závěrečné hromadné závody mistrovství světa, do nichž se probojuje 15 nejlepších závodníků z celkového pořadí SP a dalších 15 podle bodů na MS (maximálně však čtyři na zemi). Markéta Davidová je v pořadí Světového poháru sedmnáctá, ale v pořadí dalších závodnic podle bodů získaných v Östersundu je třetí a hromadný závod má víceméně jistý. Veronice Vítkové naopak nyní patří poslední postupové místo. Tomáš Krupčík figuruje mezi muži v žebříčku podle bodů z MS na 10. místě, s náskokem 15 bodů na první nepostupovou příčku. A Michal Krčmář je prozatím třetím náhradníkem, zaostává 3 body za postupovými pozicemi.

Aby nebyl, vždyť na mistrovství světa byl doposud nejlépe šestadvacátý a najednou je v cíli stíhačky osmnáctý, po posunu ze 30. místa ve sprintu.

Ve Světovém poháru, kam se šampionát také započítává, jde o jeho druhé nejlepší umístění kariéry, hned po 12. místě z vytrvalostního závodu v letošním Canmore.

Tatáž disciplína jej čeká ve středu a Krupčík v ní bude chtít potvrdit i svůj postup do závěrečného hromadného závodu.

„Chtělo by to další umístění do 20. místa. Stojky mi tu zatím vycházejí, jsou bezproblémové,“ pochvaluje si své sobotní i nedělní nuly.

„Zato se trochu trápím s ležkou, vždycky mi při ní jedna rána ulítne. Na ležce ještě zkusíme zapracovat.“

MImochodem, dvakrát v životě se už probojoval ve Světovém poháru do hromadného závodu, pokaždé v této sezoně. Jenže v Anterselvě jej o něj připravila nemoc a v Canmore příliš silný mráz.

Tak snad do třetice...

Krčmář: Nemůžeme říci, že to je dobrá sezona

Michal Krčmář při svém rozčarování po 44. místě ve sprintu sliboval: „Při stíhačce se budu stoprocentně koncentrovat na střelbu.“

Ve třech položkách poté předvedl nulu. Jen při první stojce mu dvě rány ulétly mimo terče. „Jak jsem se posouval pořadím, zase jsem začal v hlavě až moc závodit a přestal se soustředit na tu střelbu. Musel jsem si to vyhodnotil a další položka už opět byla taková, jaká měla být.“

Na Krčmářovi je sympatické, že je na sebe tvrdý.

Hledá řešení. Nehledá výmluvy.

Třeba když hovoří o svých položkách v sobotním sprintu: „To byl ode mě opravdu žákovský výkon, strávil jsem na střelnici spoustu času, nemělo to rytmus, ani styl, fakt špatný. Naopak ve stíhačce jsem si na střelnici připadal aspoň trochu normálně.“

Nezastírá, že po mužském sprintu bylo v českém táboře pochmurno. „Nebudeme si na nic hrát, ten sprint nás zlomil. Nebylo zač se plácat po ramenou.“

Ovšem stejně tak nechce přeceňovat ani nedělní zlepšení: „Jde jen o takový záblesk. Rozhodně to není důvod, abychom teď skákali do stropu.“

Krčmář vstupoval do sezony s mnohem většími ambicemi, než jaká je výsledková realita. V současnosti jen limituje ztráty. Zároveň vyzývá k systémovému řešení problémů celého týmu.

Selhání J. Böa, Češi si polepšili Mistrem světa je Ukrajinec Pidručnyj

„Ať už se tu stane ještě cokoliv, i kdyby někdo z nás získal medaili, rozhodně nemůžeme hodnotit, že to byla dobrá sezona. Nepovedla se, nebylo to v pohodě. Teď ještě vrhneme veškerou energii, co v nás je, do zbylých závodů. Ovšem po sezoně si musíme sednout a říci si co změnit do té další.“

Z jeho hlasu sálá touha ukončit letošní stagnaci, či spíše propad výkonnosti. Jen s takovým přístupem je možné pohnout se pořadím dopředu a ještě mnohem výš než do nedělní druhé nebo třetí desítky.