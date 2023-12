Jislová bez bolestí: Kdyby se mé potíže vrátily, budu už vědět, co mám dělat

Opět tedy můžete trénovat bez omezení?

Ano. Pomohla mi fyzioterapie, už konec minulé sezony jsem díky tomu zvládala normálně. Je to určitě mnohem příjemnější situace a jsem za ni ráda. Ale pro změnu jsem byla v Östersundu před ženskou štafetou nemocná.

Pravidelně teď cvičíte, aby se loňské problémy nevrátily?

Ne, ale odhalili jsme, co se se mnou tehdy dělo, takže kdyby se ty problémy vrátily, budu už vědět, co mám dělat, a budou vyřešené hned – a ne abych zase musela mít pět týdnů úplně zbytečné pauzy.

Po nachlazení v průběhu prvního pohárového kola v Östersundu vás navíc pozitivně nabila nedělní stíhačka, ne? V ní jste sestřelila 19 z 20 terčů a polepšila si oproti sprintu o úctyhodných třiatřicet pozic na 23. místo v cíli.

Je to tak, stíhačka byla docela dobrým impulzem, lyže i střelba mně při ní sedly, což mě povzbudilo do dalšího závodění. A tady v Hochfilzenu mě zatím nabíjí sluníčko, dlouho jsme ho na severu neviděli. Doufám, že podobné počasí vydrží (i když předpověď na víkend není zrovna ideální) a i příští týden v Lenzerheide bude hezky, protože pro psychiku je to určitě příjemnější.

Jessica Jislová na trati stíhacího závodu v Östersundu

Povězte, s jakými cíly jste vlastně šla do této sezony?

Já radši vůbec nic neplánuju a nic si nenastavuju. Jen se snažím dělat to nejlepší, na co zrovna mám.

V Hochfilzenu ve vzduchu létají bacily, řada závodníků z jiných týmů je na marodce, ve velkém se do biatlonu vrací i covid. Dáváte proto na sebe mnohem větší pozor?

Určitě. Nechcete být nemocný, ať už můžete chytnout cokoliv. Dodržujeme nějaká opatření, je však na zodpovědnosti každého z nás, co pro svoji ochranu dělá, nemáme nic povinně nařízeného. Jsme v českém týmu všichni společně, tak by mi přišlo sobecké, kdyby někdo ohrožoval zbytek tím, že některá pravidla nebude dodržovat. Což se ale, myslím, neděje.

Jak ráda máte Hochfilzen?

Líbí se mi zdejší tratě, včetně sjezdů, jejich profil mi vyhovuje. Střelnice je tu náročná a pořadí je v Hochfilzenu vždycky dost natřískané. Díky tomu bývají zdejší závody pestré a zábavné.

Znovu se pojede i ženská štafeta. Ta v Östersundu, kde jste po prvních dvou úsecích byly dokonce druhé a v cíli šesté, vám dodala optimismus, že v ní můžete bojovat i o stupně vítězů?

To ano, ačkoliv speciálně tady bývá štafeta vždycky dost dobře střelecky zvládnutá od spousty týmů, takže to bude chtít na úspěch ještě lepší střelbu než ve Švédsku. Ta bude základ.

Jiná by zde měla být i divácká kulisa. Těšíte se?

Pravdou je, že Östersund bývá ještě takový smutný, i proto, že se tam závodí za tmy. Tady jsou navíc fanoušci nejen na stadionu, ale stojí i podél velkého kopce, závody jsou rázem trochu hlučnější a připadáte si tu mnohem víc jako na Světovém poháru.