ONLINE: Biatlonisté jedou stíhačku, Krčmář i Václavík na střelnici chybují

Do třetí desítky sprintu se Krčmář zařadil především kvůli pomalé střelbě a dvěma chybám, které ho výš nepustily. „Střelnice mě mrzí. Jsem na ní pomalý, ale nedokážu si dovolit něco rychlejšího. Potřebuji získat sebevědomí do rychlosti střelby, to dnes dělá výsledek. Když tam strávím přes minutu, tak se můžu na trati servat, a stejně to nepomůže,“ hodnotil pak v cíli.

Loni v Hochfilzenu doběhl ve stíhacím závodě dvanáctý, se třemi trestnými okruhy na kontě se proti sprintu posunul o tři místa. Teď startuje až minutu a půl za nejlepším Tarjeiem Böem, jenž ve sprintu o pět sekund porazil krajana Sturlu Holma Lägreida.

S trojkou vybíhá první muž hodnocení Švéd Sebastian Samuelsson, jemuž umístění stačilo na žlutý trikot, který poprvé oblékne právě ve stíhačce. Na prvního Nora má na startu manko deseti vteřin.

Další z Čechů Adam Václavík, jenž stejně jako Krčmář v pátečním sprintu dvakrát chyboval, nese číslo 33. Se 42 startuje Jonáš Mareček, který si naději na lepší výsledek pokazil dvěma nepřesnými ranami na stojce.

Nejrychlejší český běžec Jakub Štvrtecký si rovněž sprint zkazil na střelnici, mimo mířil hned třikrát. „Na střelnici to bylo hrozné. Vůbec jsem se v tom necítil. Ta třetí rána mi nešla spustit, samotného mě to štve,“ mrzelo ho. Proto vybíhá až z 49. příčky se ztrátou dvou minut a 19 sekund.

