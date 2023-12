Covidová vlna u biatlonistů. Závodit se s ním už smí. Ale kdo to riskne?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Hochfilzen (Od našeho zpravodaje) - Modrá obloha, slunce, zasněžené panorama hor, teplota minus tři. Karavana Světového poháru biatlonistů se přesunula ze Švédska do Rakouska a sportovci pod alpskými vrcholy pookřáli. Jaký to rozdíl proti Östersundu, kde je slunce nenavštěvovalo, stmívalo se o půl třetí a pocitová teplota klesala při sjezdech až k minus 23 stupňům. Takové mrazy sice už pravidla pro závody nepovolují, ale... ono se to vždycky nějak obešlo.