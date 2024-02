Hvězda ztracená v čase. Soukalovou uvedli do Síně slávy, mluvila i zpívala

Sedm let poté, co naposledy závodila, se Gabriela Soukalová stala členkou prestižní biatlonové Síně slávy, kterou vyhlašuje Mezinárodní biatlonová unie IBU. Na slavnostním večeru v Novém Městě na Moravě do ní byla uvedena společně se Švédkou Magdalenou Forsbergovou a Francouzem Raphaelem Poiréem.