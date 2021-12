Jak zacelit díru za Krčmářem. Mladí potřebují dát dohromady hlavu, říká kouč

„Můžeme se o Michala opřít,“ těší kouče Ondřeje Rybáře. „Ovšem bylo by dobré, kdyby ho i mlaďoši podpořili. Aby to neviselo jen na něm.“

Bohužel, za Krčmářem zeje v mužské reprezentaci díra.

Zatím větší, než mnozí předpokládali.

Ve Světovém poháru kromě něj bodoval jen Jakub Štvrtecký, jehož nejlepším umístěním v sezoně je 27. místo ve sprintu v Österundu.

Za branami elitní čtyřicítky opakovaně zůstávali Karlík, Václavík i Hornig. Optimismus nevzbuzují ani výsledky zálohy v druholigovém IBU Cupu.

Po běžecké stránce kluci rozhodně nepatří

k podprůměru. Zásadní problém však máme na střelnici. Ondřej Rybář trenér českých biatlonistů

„Spokojeni nejsme,“ nezastírá Rybář. „Po běžecké stránce kluci rozhodně nepatří k podprůměru, naopak Karlík a Václavík by se svými běžeckými časy určitě mohli bojovat o první patnáctku. Zásadní problém však máme na střelnici.“

Například Mikuláš Karlík zapsal při štafetě v Hochfilzenu pátý čas na úseku, ale současně pětkrát dobíjel. Podobnou bilanci má v dosavadních sprintech: 5, 4 a 4 chyby.

„Je to o zbytečně neodpracovaných ranách na spoušti. Nedokáže zatím přenést trénink do závodů,“ soudí kouč.

V minulé sezoně se Karlík stal v 21 letech juniorským vicemistrem světa ve sprintu (s jedinou chybou). Očekává se, že bude vůdcem nové generace velmi talentovaných mladíků.

„Ten kluk nám udělá hodně radosti,“ věří šéf svazu Jiří Hamza.

Ovšem zatím mladí Češi poznávají, jak složitý je plnohodnotný přechod mezi dospělé, do odlišného prostředí s větším tlakem.

Své o tom ví dvaadvacetiletý Jakub Štvrtecký, v roce 2020 rovněž stříbrný na světovém šampionátu juniorů. Minulou zimu se mezi muži zoufale trápil se střelbou vestoje.

„V létě jsem na tom hodně zapracoval. Už vím, co mám dělat, i když se na střelnici rozklepu,“ hlásí. Momentálně mu však dělá starosti běh. „Necítím se na trati dobře. Není to o tom, že bych potřeboval víc trénovat, spíš o jiném typu ladění.“

Mikuláš Karlík Jakub Štvrtecký

Adam Václavík Vítězslav Hornig

Někdejší velký talent Adam Václavík je pro změnu letos na trati velmi rychlý, ale ne a ne se ideálně trefit. Při štafetě v Hochfilzenu vodil ve druhém kole skupinku závodníků na 2. až 5. místě, ale při stojce musel na trestné kolo.

„V běžecké části jsme konkurenceschopní, ale na střelnici nám chybí větší sebejistota prodat to, co umíme v tréninku,“ povídá. „Mrzí mě, že to nedokážu skloubit. Nejsem na tom fyzicky natolik špatně, abych dosahoval takových výsledků.“

Přesto je v Rybářových očích současná situace lepší, než kdyby všichni zaostávali za nejlepšími dvě až tři minuty běžecky. „S tím pak už během sezony neuděláte nic. Zato z potíží se střelbou se dá i v průběhu zimy postavit na nohy,“ doufá kouč.

Víru mu dodává vzpomínka na sezonu 2017/2018. Tehdy převáděli čeští muži v předvánočních závodech nejhorší výkony za dlouhá léta. Ale po Novém roce se Krčmář a Moravec zjevili na tratích jako vyměnění a pronikali do pohárové Top 10.

Nastane zlom po Vánocích?

Od pátku závodí biatlonisté ve francouzském Le Grand Bornand, kde zatím nejslabšího z týmu Vítězslava Horniga nahradí Milan Žemlička.

„Víťa dostává v běžáku od našich kluků minutu a s tím se ve svěťáku závodit nedá. Pokud ztratí 15 vteřin na kole, to by pak musel střílet extrémně rychlé nuly,“ poukazuje Rybář. „Navíc Víťa zatím není ani ve střelecké pohodě. Měl při přípravě ve Sjusjönu virózu a ještě u něj doznívá. Už předtím běžecky za zbývající čtveřicí zaostával, a to nezmizí ze dne na den.“

Žemličkovým maximem v IBU Cupu bylo v úvodu sezony 17. a 21. místo. „Ani jeho výsledky nebyly úchvatné, ale aspoň v IBU Cupu dobře střílel. Dostane šanci se předvést,“ říká kouč.

Po návratu z Francie čeká biatlonisty patnáctidenní vánoční závodní přestávka před prvním lednovým pohárem v německém Oberhofu.

Půjde o jediné období, kdy mohou výrazněji potrénovat. V lednu totiž následují tři pohárová kola a dva dny po návratu z Anterselvy hned odlet na hry do Pekingu.

V českých střediscích je nyní dostatek sněhu, proto se Rybář rozhodl, že tentokrát nezamíří mezi svátky na kemp do zahraničí.

„Leden bude pro kluky i psychickou zátěží, tak ať jsou teď aspoň na chvíli doma,“ vysvětluje a chystá individuální plány přípravy. „Každý se potřebuje zaměřit na něco trochu jiného, ale celkově víme, kde nás bota tlačí. Potřebují dát dohromady hlavu. Natrénováno máme. Jen jsou teď kluci hrozně v křeči, protože moc chtějí, a to jim svazuje ruce nohy.“

I psychicky silný lídr týmu Krčmář ví, na čem chce ještě zapracovat. Kromě preciznější stojky je to tempo při sprintech. V nich běžecky zaostává za nejlepšími víc než v kontaktních závodech, kde ho naopak přímá konkurence dokáže vybičovat k rychlému projevu na trati.

„Věřím Ondrovi Rybářovi a jeho plánům,“ říká Krčmář. „Co mi na Vánoce vymyslí a napíše, to splním a nebudu se v tom nijak babrat.“

Totéž říkal o Vánocích v prosinci 2017. O dva měsíce později si na hrách v Koreji liboval: „Byl jsem přesvědčen, že jdeme po správné cestě. To mi pomáhalo psychicky.“