Inženýrka Charvátová přidala další titul. Řeší kachličky i žlábky

Nenudila se. Nejprve Lucie Charvátová převzala cenu za Výkon sezony podle hlasování čtenářů iDNES.cz (za bronz na MS v Anterselvě ) a poté zlatou medaili za obhajobu loňského titulu v letním biatlonu na kolečkových lyžích. Za ní skončily ve sprintu Markéta Davidová a Jessica Jislová.



Stává se z vás tedy specialistka na letní biatlon?

Opravdu ne, já jsem zimní člověk a miluju sníh a lyžování. Léto je pro mě nutné zlo. Ale díky tomu, že už několik let trénujeme v létě na kolečkových lyžích, beru to automaticky, je to zpestření tréninku.

Jaký byl tento sprint?

Hodně bolel, obzvlášť ke konci. Ale jsem ráda, že počasí nakonec vyšlo, i když trať byla kvůli rannímu dešti mokrá a obzvlášť v zatáčkách a v lese jsme museli jet s respektem, aby nám to neuklouzlo.

Sezona Světového poháru vám skončila předčasně, všichni jsme trávili víc času doma, využila jste to nějak?

Dokončovala jsem studia na Technické univerzitě v Liberci, takže mi to volno nakonec prospělo. Po sedmi letech jsem dostudovala Ekonomickou fakultu a získala inženýrský titul.

Takže jste pracovala na diplomové práci?

A hodně intenzivně. Už jsem si myslela, že ji mám dávno hotovou, ale paní vedoucí diplomky mi do posledního dne před odevzdáním ukazovala, že mám co vylepšovat. (usmívá se)

O čem ta diplomka byla?

Věnovala jsem se cost-benefit analýze, tedy analýze nákladů a přínosů veřejně prospěšného projektu olympijských parků. Takže jsem spolupracovala i s Českým olympijským výborem, který mi poskytl některá data.

Jste evidentně studijní typ.

Baví mě to. Teď studuji MBA, obor sportovní management. Vždycky jsem chtěla sportovat i studovat. Na doktorát bych časově neměla, ale takhle jsem spokojená. Sportovec musí myslet na to, co bude dělat, až skončí, a já abych nerada zůstávala ve vrcholovém sportu déle, než je nezbytně nutné. I díky studiu věřím, že ten přechod ze sportovního života zvládnu.

Lucie Charvátová s bronzem, který si vyjela ve sprintu na MS v Anterselvě.

Trenéřina by vás po konci kariéry nelákala?

Určitě ne, nechci čelit vrcholovému sportu takhle napřímo. Ale z pozadí managementu, ekonomiky, marketingu se tomu vůbec nebráním. Nedávno vznikla Národní sportovní agentura, kde je potřeba, aby byli sportovci, kteří vědí, jaká je sport dřina. Ale vzdělaní sportovci. Aby tam nebyli jen politici. Bez sportu se dá samozřejmě žít, ale je to tradice. Bohužel je to hodně o penězích. Jakmile jsou peníze na dobrou přípravu, dobrá sportoviště a dobré trenéry, tak i výkonnost je lepší.

Jak jste trávila léto? Stihla jste dovolenou?

Chodila jsem na skialpy v Krkonoších, běhala v horách. Většinu léta jsem trénovala - byli jsme na soustředění zde v Letohradu, pak v rakouském Ramsau. A také jsem rekonstruovala byt.

To je také dobrý trénink.

To mi povídejte. (směje se) Na to je mi papír ze školy k ničemu. Nakupovala jsem kachličky, objednávala baterie. Řemeslníci nemají moc čas, tak se jim to snažím trochu ulehčit. Třeba jsem na YouTube zkoumala, jak se instalují odtokové žlábky. Přijedu do Rakouska a zjistím, že v tamním e-shopu je mají o dost levnější než u nás, tak jsem je objednala tam.

A co na to instalatér?

Pochválil mě. Když mi řekl: „Koupila jste ten nejlepší, co existuje“, tak mě to potěšilo.

V jaké fázi rekonstrukce jste?

Vybourávali jsme půlku koupelny, tak jsem sháněla stejný dekor kachliček a příští týden máme instalovat kuchyň. Doufám, že před zimou bude všechno hotové.

Jaké jídlo si v nové kuchyni uvaříte jako první?

Když jsme se vrátili ze soustředění, tak jsme s mamkou vyrazili do lesa na borůvky a pak si udělali kynuté borůvkové knedlíky. Typické jídlo konce léta, byly výborné. Ale já nikdy nepohrdnu masem. Grilované maso a zelenina, to je moje.

Máte k sobě při práci nějakou chlapskou pomocnou ruku?

Mám, ale je to tatínek. On je stavař a tedy hlavní manažer přestavby.

Jak po tréninku a řešení bytu odpočíváte?

Filmy a seriály nesleduju, přijde mi to jako ztráta času. Teď jsem si oblíbila malování obrazů podle čísel. Jsou tam drobounká čísla, která se vymalovávají barvami - temperami a štětcem - tak u toho relaxuji.

Co zrovna vybarvujete?

Eiffelovku. Mám ráda Francii, nyní se jede Tour de France, tu ráda sleduji. Fandím silniční cyklistice a miluju ten závod i pro krásnou krajinu, kudy projíždějí.

Jaké myslíte, že budou vaše závody a nová sezona?

Zvláštní. Jsou prognózy že se omezí některé destinace a bude se závodit delší dobu na jednom místě, ale kdo ví. Jsem hlavně ráda, že se sport rozběhl. Mám taky obavy ohledně zákazu fluoru (Světová lyžařská federace zakázala užívání fluoru při přípravě lyží, pozn. red.). Dlouhá léta se to zkoumalo a nic se nevymyslelo. Vím, jak těžko se lyžuje bez fluoru, obzvlášť když je špína na trati nebo prší a sníh je těžký. Vliv fluoru na znečištění půdy je přitom minimální, nejsem zastáncem tohoto zákazu.