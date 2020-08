S dětmi byla sranda, teď se chci bavit biatlonem, říká Moravec

19:53 , aktualizováno 19:53

„To byl od Ondry Moravce střelecký koncert!“ hlásil do mikrofonu Vlastimil Vávra po poslední střelecké položce. A Moravec si to zatím pádil do cíle. „Forma není oslnivá, ale do zimy je daleko,“ říkal již coby čerstvý mistr republiky ve sprintu v biatlonu na kolečkových lyžích.