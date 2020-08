Biatlonistka Puskarčíková a kajakář Dostál onemocněli boreliózou

Členka bronzové smíšené štafety z letošního mistrovství světa Puskarčíková odjela minulý týden s početnou českou skupinou biatlonistů do Ramsau, kde trénovali na kolečkových lyžích i na sněhu na ledovci Dachstein. Přípravu na novou sezonu ale musela přerušit.

„Když zhruba po měsíci zjistíte, že onehdá to malé klíště vám tu zanechalo nedar v podobě boreliózy... Nezbývá než to přijmout, utřít slzu, lehnout si, dát nohy na stůl a přijmout dar od doktora ve formě antibiotik. Jsem vděčná za vše, co život přináší, ale potěšena moc nejsem,“ napsala na instagramu.

Stejně je na tom elitní český kajakář Dostál. „Pohoda po sezoně skončila hned, jak začala. Hned po prvním výletu na kole jsem zjistil, že jsem dostal boreliózu od klíštěte. Takže teď hezky bez sportu, sluníčka a s antibiotiky,“ posteskl si na facebooku úřadující vicemistr světa na olympijské distanci 1000 metrů.

Kajakář Josef Dostál

Infikované klíště měl podobně jako Puskarčíková před měsícem. „Takže už je dost možné, že to ovlivnilo moje výkony na MČR,“ poznamenal. Na republikovém šampionátu v Račicích na přelomu července a srpna získal Dostál čtyři zlaté medaile, ale na deblu společně s Radkem Šloufem překvapivě nestačili na dvojici Jakub Špicar, Daniel Havel.

Už před republikovým šampionátem Dostál plánoval, že to pro něj budou poslední závody v sezoně poznamenané koronavirem. Plánovaných mezinárodních akcí, které by měly být na podzim, se nezúčastní. Upřednostní přípravu na olympijskou sezonu 2021.