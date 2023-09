Žabiny si spravily chuť proti Chomutovu, KP deklasovalo nováčka

Žabiny, které v prvním kole padly o čtyři body v Hradci Králové, vedly po třech čtvrtinách nad Chomutovem o 21 bodů. Závěrečnou desetiminutovku sice prohrály 6:17, ale jejich první vítězství v sezoně v ohrožení nebylo. Levharticím nepomohlo ani 22 bodů americké opory NaJai Wynnové-Pollardové.

KP TANY Brno na středeční porážku o bod na Slavii zareagovalo jasnou výhrou nad klubem z Brandýsa, v jehož dresu se výrazněji prosadila jen autorka 21 bodů Kwanza Murrayová.

„Bylo to naše druhé utkání, kdy jsme hrály kompletní. Pořád se hledáme, ale už to bylo pozitivní. Holky chci pochválit, jejich nasazení bylo fakt dobré,“ řekla trenérka vítězného týmu Marcela Krämer.

„Ukázala se eurocupová zkušenost domácích basketbalistek. Hrály tvrdě do těla. My si na to musíme zvyknout,“ uvedl kouč Brandýsa Dan Kurucz.