Do sezony s novým koučem. Ambice jsou, ale bude to těžké, tuší hradecký Bálint

Za třetí výzvu se může počítat fakt, že hradecké družstvo vstoupí do nového ročníku nejvyšší soutěže s výrazně omlazeným kádrem. Ten se poprvé představí ve středečním domácím zápase s loni stříbrnými brněnskými Žabinami (začátek v 18.30).

„Změnili jsme strategii a v kádru máme převážně mladé hráčky, z nich je pět dorostenek, tři ještě pro tuto sezonu, dvě z loňské,“ říká třiapadesátiletý kouč, jenž bude s hradeckým družstvem obhajovat čtvrtou příčku z minulého ročníku ŽBL.

Jak těžké bude navázat na úspěchy, kterých lvice dosahovaly pod vedením trenérky Ptáčkové?

Hodně těžké. Trenérka Ptáčková udělala v Hradci za ty roky, kdy tým vedla, hodně práce. Hradec po celých těch více než deset let patřil do špičky českého basketbalu, byl velmi úspěšný. My se na to pokusíme navázat i přesto, že do sezony půjdeme s tak mladým kádrem.

Pro vás to navíc bude novinka, s ženským basketbalem v Česku nemáte skoro žádné zkušenosti.

Nemám dokonce žádné, je to pro mě první angažmá u ženského družstva. I to ale beru jako velkou výzvu, mužský basketbal je přece jen v některých věcech jiný.

Co vám ukázaly první týdny u hradeckého družstva?

Potvrdily to, co se dalo předpokládat. Že tým je velmi mladý a že potřebné zkušenosti teprve bude získávat. Pokud vynechám Pamelu Effangovou, Kristýnu Čuperkovou a Kláru Vojtíkovou, je věkový průměr kolem dvaceti let. Máme sice v družstvu reprezentantku Kateřinu Zeithammerovou, ale té je také teprve jednadvacet.

Jak moc vám pomůže, že v týmu zůstala již zmiňovaná Effangová, která chtěla zkusit zahraniční angažmá?

Věřím, že hodně, protože zkušených, které by dokázaly tým podržet a usměrnit v těžkých chvílích, nemáme opravdu moc. Takové hráčky dávají družstvu jistotu, vědí, kdy hru zrychlit, kdy zpomalit. I proto jsem rád, že se po dlouhém zranění vrací Týna Čuperková.

Hradec v minulých sezonách často bojoval s tím, že mu chyběly podkošové hráčky. Jak jste na tom letos?

Hodně podobně. Bohužel ne zcela fit je Klára Vojtíková, na kterou se budeme hodně spoléhat, a proto nám vlastně klasická pivotka chybí. Netajím, že bych si jednu podkošovou hráčku do týmu ještě přál. Abychom tento handikep dokázaly eliminovat, to musíme to nahradit jinak, jinou obranou či naopak útoku.

V přípravě lvice sehrály několik zápasů, ale ani jeden nebyl vítězný. Jak tohle přijímáte?

Nechci říkat, že výhry v přípravě nejsou zapotřebí. Jsou důležité v tom, že vám ukazují, že jdete správnou cestou. My jsme ale zvolili těžkou přípravu, hráli jsme se soupeřkami, které v nové sezoně budou působit v evropských pohárech, a tudíž jsou velmi kvalitní. Zvlášť polská družstva, která ve svém středu mají minimálně tři zahraniční hráčky. Mě těší, že jsme byli schopní s takovými soupeřkami odehrát velmi dobré pasáže, a uvidíme, na co to bude stačit v lize.

Na co by to podle vás mělo stačit? Jinými slovy: Jaké jsou ambice a cíle klubu, který poslední dekádu patřil k české basketbalové špičce?

Ambice jsou velké, ale bude to těžké, což se ukazuje. Cíle si můžete dávat, ale záleží, jak budou reálné. Já věřím, že postupně budeme získávat zkušenosti a že to bude lepší a lepší. V tuto chvíli bych byl rád, abychom, když postoupíme do play off tak, nešli z osmého místa, protože to byl hned konec.

Nebude to pro Hradec Králové, jenž je zvyklý hrát o medaile, málo?

Věřím, že ne. Hradec má výborné fanoušky, kteří tým dokáží podpořit, a já věřím, že pokud uvidí nasazení a bojovnost, které by nás měly zdobit, tak to přijmou.

Začínáte s jedním z nejtěžších soupeřů v celé soutěži, co od zápasu s brněnskými Žabinami v úvodním kole soutěže očekáváte?

Že nejen proto, že začínáme s nimi, máme hodně těžký los. Klidně to můžeme po první kolech mít na výhry a prohry 0:3. Jsem ale přesvědčený, že zkušenost, kterou tým bude získávat, ho bude posouvat směrem vzhůru.