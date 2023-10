Rychlý trénink a posila z WNBA jde do akce. Pomůže nám k postupu, věří Žabiny

Na konci září její tým vypadl z play off WNBA, na začátku tohoto týdne dorazila pětadvacetiletá Lou Lopezová Sénéchalová do Brna a dnes večer by již měla s Žabinami vyběhnout k prvnímu zápasu Eurocupu doma proti Cadi La Seu. Žabiny, vicemistryně české ligy, si od ní slibují zvýšení šancí na postup ze skupinové fáze evropského poháru.