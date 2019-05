Ostrozraký Hruban. Zvykal si na nové čočky, ve finále už zářil

Už brzy v létě chce Hruban začít s přípravou na novou sezonu, kterou načne mistrovství světa v Číně. S Nymburkem by rád více prorazil v Lize mistrů.

Ocenění pro nejužitečnějšího hráče série, které převzal po úterním dovršení výhry suveréna české ligy nad Děčínem 3:0 na zápasy, si považoval.

„Je to samozřejmě hezké, je to taková pěkná tečka k titulu. Já jsem si to zasloužil první dva zápasy, v posledním už moc ne. Jsem rád, že jsem dokázal pomoct týmu, aby to bylo v pohodě,“ řekl Hruban novinářům.

Na přelomu čtvrtfinále a semifinále se mu nedařilo. Povedlo se mu sice vyřešit problémy se zrakem, ale zvykání na nové čočky si podle něj na chvíli vybralo daň.

„Chtělo to čtrnáct dní, aby si to sedlo a zvyknul jsem si. Trochu mě to rozhodilo, dostalo mě to z rytmu a potřeboval jsem se chytit. To se povedlo až posledním zápasem (semifinále) v Prostějově (s Olomouckem). Nebyl problém, že bych netrefoval, ale spíše mi slzely oči,“ uvedl Hruban, ale nechtěl to brát jako výmluvu.

Finálový souboj byl podle něj snazší než semifinále s Olomouckem. „Se vším kreditem Děčínu, jeho fanouškům a jak agresivně hráli, tak s Olomouckem to bylo předčasné finále. Mělo daleko víc útočného talentu, který se hůř zastavoval. Věděli jsme, že když se od Děčína nenecháme seřezat a vyrovnáme se v agresivitě, tak už nás nemají čím porazit,“ podotkl Hruban.

Nymburk prošel sezonou bez porážky. Přemožitele v lize nenašel už 58 zápasů a jediná výhra ho tedy dělí o vyrovnání vlastního rekordu z let 2013 a 2014. V příští sezoně může maximum překonat a posouvat ho dál. „Zkusíme přidat tolik zápasů, kolik bylo letos,“ řekl Hruban s úsměvem.

„Zápasy v české lize jsou ale čím dál vyrovnanější. Kdybychom jeden, dva možná i tři prohráli, tak by se nikdo nedivil. Je vidět, že třeba Olomoucko do toho šlape a je to jen dobře, že bude o co hrát a budeme moct mít kvalitní zápas,“ doplnil Hruban.

V příštím ročníku vyhlíží jako první světový šampionát, do kterého Češi vstoupí 1. září zápasem proti hvězdnému týmu USA.

„Mistrovství světa bude velké. Na to se těšíme jako malí kluci. Trošku samozřejmě s obavou, jak bude vypadat hned první zápas, ale natěšení převažuje. Je to něco, co se nám povede jednou za život,“ prohlásil Hruban.

Nymburský křídelník Vojtěch Hruban se raduje z titulu společně s fanoušky.

„Příprava začíná koncem července, bude to o tom, abychom už do kempu přišli rozběhaní a připravení. Teď víc než kdy jindy je čas na to si přes léto pořádně zatrénovat,“ uvedl Hruban.

Doufá, že Nymburk prorazí i v Lize mistrů a vybojuje postup do play off.

„V plánu to samozřejmě je. Teď je na managementu a trenérovi, jak se bude tým skládat. Doufám, že sezona bude lepší než tato. Bylo to trošku nešťastné a nechtěli bychom to rozhodně opakovat,“ vrátil se Hruban k brzkému konci v pohárech již na začátku února, protože Středočeši neuhráli ani přesun do FIBA Europe Cupu.