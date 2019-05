Rekordman Benda byl rád za domácí oslavy. Ty první už si ani nevybaví

„Určitě je to lepší než na venkovním hřišti. Není tam tolik fanoušků jako tady. Přišli sem známí se o to s námi podělit,“ řekl novinářům Benda po vítězství Nymburka ve finálové sérii nad Děčínem 3:0, díky němuž Středočeši triumfovali už pošestnácté za sebou.

„Beru titul jako každý jiný. Splnili jsme cíl klubu, odvedli jsme zase dobrou práci a je to třešnička na dortu konce sezony. Hodnotu titulu beru od prvního do klubového šestnáctého a mého dvanáctého úplně stejně,“ prohlásil Benda.

Se Sokolovským se nijak nehecoval. „Já myslím, že Láďa to očekával od prvního dne, kdy jsem přišel do Nymburku. Říkal si: ‚Petr přišel a určitě to dlouho nevydrží.“ Ale ne... Nemám to zapotřebí a Láďa taky ne. Doufám, že on to bere stejně. Beru to jako pokračování mé práce a práce klubu. Nekončím, jedu dál,“ řekl v 37 letech nejstarší hráč kádru.

Netušil, jaké za to bude mít zápisné, ale bylo mu jasné, že to bude i tématem večerních oslav. „Nějaká runda by mohla padnout,“ usmíval se a tušil, že šampiony čeká dlouhá noc. „I když je to ve všední den, tak už jsme něco nachystali, takže dneska asi nepůjdeme brzy spát.“

Nymburk vyhrál všech 47 zápasů sezony. Bez porážky prošel i sezonou 2013/14, kdy ale při působení v mezinárodní VTB lize sehrál v základní části jen 22 z celkových 42 utkání a jeho série tak byla 31 utkání bez prohry v sezoně.

„Určitě to bude výjimečná sezona z tohoto hlediska. Ale na evropské scéně se nám zase nepodařilo postoupit do bojů play off. Furt jsme skoro za branami, i když tento rok jsme byli trošku dál. Ale já věřím, že se nám to někdy podaří,“ doufá Benda v postup do vyřazovacích bojů Ligy mistrů.

Podle zkušeného pivota bylo těžké udržet koncentraci na ligovou soutěž především v době, kdy klub bojoval v Lize mistrů i domácím poháru. „Zápasů se většinou nakumuluje hodně a je to někdy obtížné. Tento rok se nám to podařilo a myslím, že v tom máme kredit, že jsme vydrželi vydrželi hrát soustředěněji v české lize a podařilo se nám jí projít bez porážky,“ podotkl Benda.

„Ale těch momentů, kdy je tým dole, je někdy víc a někdy míň. Já si pamatuji, že byly dva tři, kdy se nám nedařilo, ale vždycky jsme byli schopní se z toho vzpamatovat v docela krátké době,“ pochvaloval si Benda.

Přiznal, že série neporazitelnosti byla tématem v závěru sezony i v šatně. „V sezoně se o tom nebavíme, ale ke konci jsme to i my vnímali, že když jsme se dostali tak daleko, tak by bylo rozumné sezonu skončit bez porážky,“ řekl. Nymburk navíc drží šňůru 58 ligových výher a už jen jediná mu chybí k vyrovnání vlastního rekordu z let 2013 až 2014.

Premiérový titul slavil Benda v roce 2008. „Už je to hodně dávno. Nemůžu si vybavit, jestli jsme ho vůbec slavili doma, nebo venku. Každý titul je pěkný z toho pohledu, že to je ukončení sezony. Nikdo nechce končit před získáním nějakého cenného kovu a nám se to podařilo šestnáctkrát za sebou,“ dodal Benda.