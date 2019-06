Nymburský hlavolam: příprava bez reprezentantů a nezdar v Lize mistrů

„Víme, že nás to čeká znova. Nedá se s tím nic dělat. Nymburk je základem české reprezentace. My ji vždycky podporovali a podporovat budeme, na tom se nezmění,“ říká Šimeček.

„Věřím tomu, že se naučíme zvládat i tuto obtížnou situaci. Neodvážím, se říct, že se to povede už v té nadcházející sezoně. Na rovinu říkám, že nás to velmi ovlivní v přípravě na další sezonu, nicméně takový je fakt, my se s tím musíme srovnat,“ doplnil Šimeček.

V kádru české reprezentace jsou všichni čeští hráči Nymburka s výjimkou sedmatřicetiletého veterána Petra Bendy a dvacetiletého benjamínka Filipa Novotného.

„Člověk se učí. Jak jsme se naučili zvládat obrovské množství zápasů, ať už to bylo v Adriatické lize, ve VTB lize v kombinaci s dalšími evropskými poháry a českou ligou, tak věřím tomu, že se naučíme zvládat i tuto obtížnou situaci,“ podotkl Šimeček.

Středočeši chtějí všechny opory udržet, klub se loučí jen s rozehrávačem Tomášem Vyoralem.

„Jak už bývá naším zvykem, chceme udržet to české jádro, což se nám v průběhu sezony podařilo. Za to musíme poděkovat našemu prezidentovi a majiteli panu Podpěrovi, který nás v tom velmi podporuje a je schopen zajistit klub takovým způsobem, že si to můžeme dovolit,“ prohlásil klubový činovník.

O reprezentanty je sice zájem ze zahraničí, ale Nymburk je schopen je udržet.

„Záleží jen na hráčích. Klub je schopen poskytnout nejen zázemím, ale i po sportovní stránce takovou úroveň, že hráči nemají potřebu opouštět Nymburk a Českou republiku, protože to, co by dostali jinde, dostanou i tady,“ podotkl.

O zahraničních akvizicích se bude jednat nyní po skončení sezony. „Čeká nás k řešení čtyři až pět hráčů, ta situace se může změnit. To číslo může být větší i menší. Tím ale neříkám, že vyměníme čtyři nebo pět hráčů.“

Cíle na další sezonu si Nymburk stanoví až poté, co kádr poskládá. „To bude někdy na začátku října. Půlka týmu bude s nároďákem. Budeme chtít potvrdit úspěchy z letošní sezony, získat titul a Český pohár a dostat se co nejdále v evropských pohárech respektive Lize mistrů,“ dodal Šimeček.