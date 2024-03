Krejčí se opět chytá v NBA. Nevzdává se, maká a jde si za snem, fandí mu kamarád

„Vítkovu cestu v NBA sleduju už od samého začátku a jsem jeho obrovský fanoušek,“ pokračuje Farský. „Poslední dobou jsou naše telefonáty veselejší, Vítek nastupuje v základní pětce a já jsem za něj obrovsky šťastný. Vím, že i on je moc rád.“

Jen pro představu: Krejčí před letošním březnem odehrál dvouciferný počet minut v po sobě jdoucích zápasech naposledy v prosinci 2022.

Před aktuální sezonou se dokonce zdálo, že NBA, do níž přišel v roce 2021, opustí. V srpnu po jednom ročníku skončil v Atlantě, a přestože jej testovala Minnesota, na zápasovou soupisku ho nezařadila.

Dobří basketbaloví kamarádi Vít Krejčí (vlevo) a Radek Farský

Do toho Krejčí řešil zranění a následnou operaci palce levé ruky, kvůli potížím nemohl trénovat ani nastupovat do utkání.

Nicméně v prosinci mu svitla nová naděje, angažovala ho znovu Atlanta. Český basketbalista s ní podepsal dvoucestný kontrakt, v rámci nějž putuje mezi NBA a G-League.

A právě v nižší soutěži se na jaře solidně rozehrál, na začátku března dokonce zaznamenal triple double, když se blýskl deseti body, dvanácti asistencemi a deseti doskoky.

Díky slibné formě a zranění několika opor, včetně hvězdného rozehrávače Trae Younga, dostal šanci taktéž v hlavním týmu Atlanty v NBA, v němž se objevil v pěti z posledních šesti duelů.

Český basketbalista Vít Krejčí z Atlanta Hawks se probíjí kolem Jarena Jacksona Jr. z Memphis Grizzlies.

Začal jen třemi minutami, nicméně pak odehrál dvakrát po sobě 22 minut a ve středu a v pátek strávil na hřišti půl hodiny.

„Jsem moc rád, že zavřel pusu všem, kteří ho už volali do Evropy,“ podotýká Farský. „Myslím, že bychom ho všichni měli spíše podporovat v tom, aby se v nejlepší lize světa nejen udržel, ale aby v ní hrál minimálně tak jako teď. Že se nevzdal a stále makal, je podle mě ukázka toho, že člověk by měl jít pořád za svým snem.“

Krejčí se do statistik nejvýrazněji zapsal ve středu proti Portlandu, když proměnil dvě trojky a jeden trestný hod, přidal i dva doskoky a dvě asistence. Před týdnem v pátek zdárných nahrávek ukázal pět, čímž naznačil své rozmanité schopnosti rozehrávače či křídelníka.

Kromě toho udivil i skvělým citem při práci s míčem: v nedělním mači proti New Orleans při nájezdu s balonem působivě zažongloval, načež ho nezištně předal volnému spoluhráči, který akci zakončil smečí.

NBA @NBA Vit Krejci with the RAZZLE-DAZZLE 😲



Pelicans-Hawks | Live on the NBA App

📲 https://t.co/VKLnXqGLA8 https://t.co/yXu4dc4Gpq oblíbit odpovědět

„Vítek je velmi kreativní a dokáže své spoluhráče udělat lepšími. Vždy, když ho vidím hrát, tak jen žasnu nad tím, jaké má ve svém věku rozhodovací schopnosti,“ popisuje Farský. „Mimo hřiště je veselý a srdečný člověk, kterého i v krizových chvílích neuvidíte jinak než s úsměvem. Je dobrosrdečný a pro své nejbližší by se rozdal.“

V pátečním střetnutí s Utahem mohl být dokonce za hrdinu celého klání, jenže v závěru těsně nedal trojku, kterou by strhl vítězství na stranu svého týmu.

„Měl dobrou pozici, jen ji neproměnil. To se stává, ale jsem rád, že si střelu vzal,“ uvedl na jeho adresu trenér Atlanty Quin Snyder. „Vít byl dlouho zraněný a teď se snaží dostat zpět do rytmu. Potřebujeme, aby byl efektivnější, věřím, že na to má. Předvádí hodně báječných věcí.“

Jedinou kaňkou na Krejčího znovuzapojení do NBA jsou tak nevyrovnané týmové výkony.

Atlanta z posledních osmi zápasů vyhrála tři a figuruje na 10. místě Východní konference, které jako poslední zaručuje účast v play in turnaji. Do konce základní části jí zbývá ještě 16 duelů, i český reprezentant se tak bude snažit, aby Hawks do vyřazovacích bojů postoupili.

Díky tomu by Krejčí ukázal, že si místo v nejlepší lize světa zaslouží i dál.

„Že máme borce v NBA, je pro český basketbal super,“ zdůrazňuje Farský. „Mladí kluci mají vzor, kam až to mohou dotáhnout.“