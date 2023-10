Zřejmě konec nadějí. Krejčí se nevtěsnal do sestavy Minnesoty pro NBA

Třiadvacetiletého Krejčího nejprve v létě propustili Atlanta Hawks. Poté dostal šanci od Minnesoty, s níž uzavřel zkušební kontrakt. Jenže klubové vedení neokouzlil. Nastoupil do jediného přípravného zápasu, pak se navíc zranil a o další šanci v přátelských střetnutích přišel.

Co bude dál? Jednou variantou je pokračování v nižší lize v dresu spřízněných Iowa Wolves, druhou pak dohoda o rozvázání kontraktu. V takovém případě by Krejčí s nejvyšší pravděpodobností zamířil do Evropy.

Keith Smith @KeithSmithNBA The Minnesota Timberwolves have waived Vit Krejci, a league source tells @spotrac. oblíbit odpovědět

Mladý rozehrávač odehrál za dvě sezony v NBA celkem 59 zápasů - 30 za Oklahoma City Thunder, 29 pak za Atlantu. Poslední ročník mu ale vůbec nevyšel, starty sbíral po minutách, v součtu nastřádal jen 29 bodů.

Dobře se ukázal v reprezentaci, kterou se snažil protáhnout olympijskou kvalifikací. Neuspěl, nicméně si řekl o další příležitost v zámoří. Ta přišla, ovšem rychle zase skončila.

Chování Timberwolves od začátku nenaznačovalo, že by Krejčí patřil do jejich plánu. Minnesota by ráda vítězila rychle, vzhledem ke složení základní osy kolem Goberta nebo Townse nemůže příliš čekat a je otázkou, jak dlouho udrží hvězdy pohromadě.

Úspěchů zatím nedosáhla, v minulé sezoně sice do play off po neuspokojivé základní části nakonec proklouzla, jenže následně hned v první kole vypadla s pozdějšími šampiony Denver Nuggets. Další pokus na velký úspěch bude s nejvyšší pravděpodobností bez Krejčího.