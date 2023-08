Basketbalista Krejčí otevřel hřiště v Písku po vzoru hvězd NBA

Párkrát na barevném venkovním povrchu zadribluje s míčem. Na konci ukázkového dvojtaktu zavěsí míč do koše. Po dopadu si pestrý povrch pochvaluje. „Jo, to by šlo. Tady se bude skvěle hrát,“ líčí první dojmy z nového basketbalového hřiště v Písku jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Strakonický rodák vyrůstal v klubu píseckých Sršňů, kteří mají zázemí v nedaleké sportovní hale.