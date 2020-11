Krejčí nakročil do NBA: Tohle jsem si každý den představoval před spaním

Lepší vzpruhu do kurýrování si snad ani nelze přát. Krejčí se aktuálně zotavuje z těžkého zranění kolena, reálně mu hrozí až roční pauza od basketbalu. Momentálně má však energie nutné pro rehabilitiační dřinu na rozdávání.

„Je to neuvěřitelný moment, snil jsem o tom hrozně dlouho,“ popsal v nahrávce pro média, jak prožíval draft. Ten kopíroval protipandemická opatření, probíhal proto jen virtuálně: „Byl jsem z toho večera hodně nervózní. Jakmile jsem uslyšel svoje jméno, ohromně se mi ulevilo, spadnul mi kámen ze srdce. Je to splněný sen, ale práce teprve začíná.“

Zatímco draft do NHL i v momentálně chudých letech pořád aspoň na pár Čechů myslí a v časech hojnosti krajany téměř přetékal, basketbalová NBA je nadále trochu neprozkoumané území.

Nedivte se tak radosti dvacetiletého mládence hrajícího za španělskou Zaragozu.

„První, co mi proběhlo hlavou, bylo všech těch posledních plus minus deset let, kdy jsem si každý den před spaním říkal, že jednou uslyším své jméno na draftu,“ popsal. „Obrovské nadšení, sdílet to s rodinou byl neskutečný zážitek. Určitě je to něco, co si budu pamatovat do konce života.“

Klub z Oklahomy ještě před pár lety náležel k nejužší špičce ligy, jenže postupně prožil exodus superhvězd, z něhož se fanouškům muselo chtít skoro brečet. Kevin Durant? Pryč. Russell Westbrook? Pryč. Paul George? Také pryč!

Vedení Thunder jako by si vyhodnotilo, že navzdory těmto esům v současné éře na samý vrchol nedojde, a tak vsadilo na budoucnost, kupilo volby v draftu.

„Je to skvělá organizace, výborně tam pracují s mladými hráči,“ těší se Krejčí. „V tomto směru je to naprosto perfektní místo, kde začít. Draftovali i pár dalších Evropanů, takže vím, že v nás věří. Je to určitě jeden z lepších týmů, kde využít svůj potenciál.“

A on hodlá snít ve velkém. Vždyť už to, že byl draftován, znamená gesto důvěry - pokud ukážete na někoho, kdo se zotavuje z komplikovaného poranění křížového vazu i obou menisků, musíte v něm vidět příslib.

A Krejčí je připraven to Oklahomě splácet. „Draftem se teď nemění až tolik věcí. Dál se chci soustředit na koleno a dostat ho do co nejlepší formy, abych se mohl co nejdřív vrátit. Zpátky do práce! Těším se, co bude dál,“ pronesl.

Je zřejmé, co si na konci tohoto úseku kariéry představuje jako cíl: stát se pátým Čechem, který byl nejen do NBA draftován, ale také si ve slavné soutěži zahrál.